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Временный запрет на въезд в Краснояружский район: безопасность превыше всего
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Краснояружский район временно закрывает въезд для безопасности граждан

Временный запрет на въезд в Краснояружский район: безопасность превыше всего

Глава Краснояружского района Белгородской области Андрей Миськов объявил о временном закрытии въезда в муниципалитет с понедельника для обеспечения безопасности граждан. Это решение было принято в связи с напряженной оперативной обстановкой в районе.

Миськов обратился к жителям через свой Telegram-канал, подчеркнув, что данная мера является вынужденной и направлена на защиту жизней и здоровья людей. Он также призвал всех следовать рекомендациям органов власти и силовых структур.

Кроме того, Миськов сообщил, что бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества. Он также выразил понимание беспокойства жителей за домашних животных, оставленных в населенных пунктах, и заверил, что бойцы самообороны будут кормить их. Для этого необходимо оставить заявку в личных сообщениях в социальных сетях главы района.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в понедельник проинформировал о начале вывоза жителей Краснояружского района в более безопасные места из-за активности Вооруженных Сил Украины.

Фото: commons.wikimedia.org

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