Пассажиры борта Air India, летевшему из Индии в США и совершившего экстренную посадку в Красноярске, столкнулись с трудностями оплаты в аэропорту, собщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

В настоящее время иностранные путешественники находятся в стерильной зоне международного терминала. Они не могут совершить покупки, так как их банковские карты не работают в российской платёжной системе. По словам собеседника агентства, пассажиры рассчитываются наличными.

"Наверное, магазины чуть сориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями", — рассказал он.

Напомним, что накануне вечером "Боинг" 777 авиакомпании Air India, направлявшийся из Дели в Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Причиной стал сработавший датчик задымления, при этом возгорания в самолёте не было. Резервый борт отправит иностранцев в США сегодня в 18.00 мск.

Фото: Flickr/Питер ван Марион (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).