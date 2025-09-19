Красноярск впервые встречает День туризма так масштабно: форум + фестиваль = новый формат
В конце сентября Красноярск станет центром туристической жизни: здесь объединятся профессионалы отрасли и семьи, которые любят активный отдых. С 25 по 27 сентября в городе пройдут форум и фестиваль, приуроченные ко Дню туризма. Это событие не только о развлечениях, но и о будущем индустрии — от новых маршрутов до внедрения национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Форум: место для идей и диалога
Главная дискуссионная площадка расположится в библиотеке Сибирского федерального университета. Здесь соберутся эксперты гостиничного бизнеса, представители туроператоров и чиновники, чтобы обсудить развитие туризма в крае и по всей России. В повестке — вызовы современной экономики, цифровые сервисы для путешественников, тренды экологического туризма.
Особый интерес вызывает участие делегации из Москвы. Впервые в Красноярске столичные специалисты представят свои предложения и поделятся опытом работы с туроператорами. Такой обмен может стать основой для совместных проектов и новых туристических направлений.
Фестиваль для всей семьи
Фестивальная часть развернется на Торгашинском хребте. Для гостей подготовили несколько ярусов активностей. Внизу можно будет познакомиться с достопримечательностями края и готовыми маршрутами — от сплавов по Енисею до походов в природные парки. Наверху появится зона "Туристическая разгрузка", где путешественники смогут поделиться историями и отдохнуть в компании единомышленников.
Среди необычных площадок — тактильный уголок "Природа Красноярского края на ощупь", мастер-классы по ориентированию, арт-объекты и анимационные программы для детей. Атмосфера обещает быть живой, яркой и по-настоящему семейной.
Национальный проект: зачем он нужен
Программа "Туризм и гостеприимство", запущенная по решению Президента РФ в 2025 году, уже показала первые результаты. Она направлена на строительство и модернизацию туристической инфраструктуры, подготовку кадров, выпуск современного оборудования для гостиниц и развитие внутреннего туризма.
Главная идея проста: сделать поездки по стране безопасными, комфортными и доступными. Для бизнеса это поддержка в виде грантов, налоговых льгот и образовательных программ. Для туристов — новые маршруты, качественный сервис и яркие впечатления.
Сравнение: форум и фестиваль
|Событие
|Локация
|Целевая аудитория
|Особенности
|Форум
|СФУ, библиотека
|специалисты туризма, туроператоры, госструктуры
|обсуждение стратегий, участие делегации из Москвы
|Фестиваль
|Торгашинский хребет
|семьи, дети, молодежь
|мастер-классы, арт-объекты, живая зона общения
Советы шаг за шагом: как провести День туризма в Красноярске
- Зарегистрируйтесь на форум онлайн — это даст доступ к секциям и круглым столам.
- Возьмите удобную одежду и обувь для прогулки по Торгашинскому хребту.
- Запланируйте участие в мастер-классах: ориентирование, создание туристического снаряжения, фотоуроки.
- Приготовьте истории о своих поездках — ими можно поделиться в зоне "Туристическая разгрузка".
- Посетите тактильный уголок с детьми: он помогает почувствовать природу иначе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Приехать без регистрации → не попасть на интересные секции форума → заранее оформить заявку онлайн.
- Игнорировать погодные условия → дискомфорт на фестивале → взять непромокаемую куртку и удобные кроссовки.
- Ограничиться только развлечением → упустить деловые контакты → совместить форум и фестиваль для максимальной пользы.
А что если…
А что если Красноярск станет одним из туристических центров России? Форум и фестиваль могут стать ежегодной традицией, а край — примером сочетания делового общения и ярких событий. Это привлечёт не только местных жителей, но и путешественников со всей страны.
Плюсы и минусы мероприятий
|Плюсы
|Минусы
|объединение бизнеса и туристов
|необходимость заранее планировать участие
|новые маршруты и идеи
|возможные погодные риски на фестивале
|поддержка нацпроекта
|нагрузка на транспорт и логистику
|семейный формат
|ограниченное число мест в мастер-классах
FAQ
Как попасть на форум?
Регистрация проходит на сайте агентства по туризму края, участие бесплатное.
Где пройдёт фестиваль?
Основные площадки развернутся на Торгашинском хребте, добраться можно автобусами и личным транспортом.
Что взять с собой?
Удобную одежду для похода, бутылку воды, зарядное устройство для телефона и хорошее настроение.
Мифы и правда
-
Миф: туризм в Сибири ограничен только природой.
Правда: здесь активно развиваются культурные и образовательные маршруты.
-
Миф: национальные проекты касаются только крупных городов.
Правда: поддержка распространяется и на региональные инициативы, включая Красноярск.
-
Миф: семейные фестивали интересны только детям.
Правда: взрослым также доступны мастер-классы, лекции и общение с экспертами.
Сон и психология
Психологи отмечают: участие в таких событиях снижает стресс и укрепляет семейные связи. Походы и активные игры на свежем воздухе помогают наладить сон и зарядиться энергией. Не случайно многие семьи используют такие фестивали как способ совместного отдыха.
Три интересных факта
- Торгашинский хребет — одно из любимых мест горожан для хайкинга и фотосессий.
- В библиотеке СФУ регулярно проходят международные конференции, теперь сюда придёт и туризм.
- День туризма отмечается во всём мире 27 сентября, и Красноярск станет частью глобального праздника.
Исторический контекст
- 1970-е — в мире учреждён Всемирный день туризма.
- 2020-е — активное развитие внутреннего туризма в России.
- 2025 год — старт обновлённого национального проекта "Туризм и гостеприимство".
- 2025 год, сентябрь — Красноярск впервые объединяет форум и семейный фестиваль в честь праздника.
