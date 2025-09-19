Красноярск впервые встречает День туризма так масштабно: форум + фестиваль = новый формат

В конце сентября Красноярск станет центром туристической жизни: здесь объединятся профессионалы отрасли и семьи, которые любят активный отдых. С 25 по 27 сентября в городе пройдут форум и фестиваль, приуроченные ко Дню туризма. Это событие не только о развлечениях, но и о будущем индустрии — от новых маршрутов до внедрения национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Форум: место для идей и диалога

Главная дискуссионная площадка расположится в библиотеке Сибирского федерального университета. Здесь соберутся эксперты гостиничного бизнеса, представители туроператоров и чиновники, чтобы обсудить развитие туризма в крае и по всей России. В повестке — вызовы современной экономики, цифровые сервисы для путешественников, тренды экологического туризма.

Особый интерес вызывает участие делегации из Москвы. Впервые в Красноярске столичные специалисты представят свои предложения и поделятся опытом работы с туроператорами. Такой обмен может стать основой для совместных проектов и новых туристических направлений.

Фестиваль для всей семьи

Фестивальная часть развернется на Торгашинском хребте. Для гостей подготовили несколько ярусов активностей. Внизу можно будет познакомиться с достопримечательностями края и готовыми маршрутами — от сплавов по Енисею до походов в природные парки. Наверху появится зона "Туристическая разгрузка", где путешественники смогут поделиться историями и отдохнуть в компании единомышленников.

Среди необычных площадок — тактильный уголок "Природа Красноярского края на ощупь", мастер-классы по ориентированию, арт-объекты и анимационные программы для детей. Атмосфера обещает быть живой, яркой и по-настоящему семейной.

Национальный проект: зачем он нужен

Программа "Туризм и гостеприимство", запущенная по решению Президента РФ в 2025 году, уже показала первые результаты. Она направлена на строительство и модернизацию туристической инфраструктуры, подготовку кадров, выпуск современного оборудования для гостиниц и развитие внутреннего туризма.

Главная идея проста: сделать поездки по стране безопасными, комфортными и доступными. Для бизнеса это поддержка в виде грантов, налоговых льгот и образовательных программ. Для туристов — новые маршруты, качественный сервис и яркие впечатления.

Сравнение: форум и фестиваль

Событие Локация Целевая аудитория Особенности Форум СФУ, библиотека специалисты туризма, туроператоры, госструктуры обсуждение стратегий, участие делегации из Москвы Фестиваль Торгашинский хребет семьи, дети, молодежь мастер-классы, арт-объекты, живая зона общения

Советы шаг за шагом: как провести День туризма в Красноярске

Зарегистрируйтесь на форум онлайн — это даст доступ к секциям и круглым столам. Возьмите удобную одежду и обувь для прогулки по Торгашинскому хребту. Запланируйте участие в мастер-классах: ориентирование, создание туристического снаряжения, фотоуроки. Приготовьте истории о своих поездках — ими можно поделиться в зоне "Туристическая разгрузка". Посетите тактильный уголок с детьми: он помогает почувствовать природу иначе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Приехать без регистрации → не попасть на интересные секции форума → заранее оформить заявку онлайн.

Игнорировать погодные условия → дискомфорт на фестивале → взять непромокаемую куртку и удобные кроссовки.

Ограничиться только развлечением → упустить деловые контакты → совместить форум и фестиваль для максимальной пользы.

А что если…

А что если Красноярск станет одним из туристических центров России? Форум и фестиваль могут стать ежегодной традицией, а край — примером сочетания делового общения и ярких событий. Это привлечёт не только местных жителей, но и путешественников со всей страны.

Плюсы и минусы мероприятий

Плюсы Минусы объединение бизнеса и туристов необходимость заранее планировать участие новые маршруты и идеи возможные погодные риски на фестивале поддержка нацпроекта нагрузка на транспорт и логистику семейный формат ограниченное число мест в мастер-классах

FAQ

Как попасть на форум?

Регистрация проходит на сайте агентства по туризму края, участие бесплатное.

Где пройдёт фестиваль?

Основные площадки развернутся на Торгашинском хребте, добраться можно автобусами и личным транспортом.

Что взять с собой?

Удобную одежду для похода, бутылку воды, зарядное устройство для телефона и хорошее настроение.

Мифы и правда

Миф: туризм в Сибири ограничен только природой.

Правда: здесь активно развиваются культурные и образовательные маршруты.

Миф: национальные проекты касаются только крупных городов.

Правда: поддержка распространяется и на региональные инициативы, включая Красноярск.

Миф: семейные фестивали интересны только детям.

Правда: взрослым также доступны мастер-классы, лекции и общение с экспертами.

Сон и психология

Психологи отмечают: участие в таких событиях снижает стресс и укрепляет семейные связи. Походы и активные игры на свежем воздухе помогают наладить сон и зарядиться энергией. Не случайно многие семьи используют такие фестивали как способ совместного отдыха.

Три интересных факта

Торгашинский хребет — одно из любимых мест горожан для хайкинга и фотосессий. В библиотеке СФУ регулярно проходят международные конференции, теперь сюда придёт и туризм. День туризма отмечается во всём мире 27 сентября, и Красноярск станет частью глобального праздника.

Исторический контекст