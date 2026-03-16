Подпольная ферма в квартире ожила: инженер из Красноярска обеспечивал мошенникам обход банковских блокировок

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, организовавшего подпольную сим-ферму для содействия мошенническим группировкам. О деталях преступления 16 марта сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина, обладавший профессиональными навыками в сфере телекоммуникаций, обеспечивал аферистам техническую поддержку, что позволило им обходить банковские блокировки. Сумма подтвержденного ущерба по делу составила один миллион рублей, на которую наложен арест. Бывшему инженеру грозит до десяти лет лишения свободы, материалы дела переданы в Октябрьский районный суд.

От инженера до фигуранта дела

Обвиняемый до задержания имел вполне легальную карьеру, работая у интернет-провайдеров. Пройдя путь от рядового специалиста до старшего инженера, красноярец обладал всеми необходимыми знаниями для настройки сложных систем связи. Однако наличие профильного образования и опыта не уберегло его от участия в криминальной схеме, на которую он натолкнулся в поисках дополнительного заработка.

Предложение об аренде сим-карт показалось мужчине привлекательным, что стало отправной точкой для его трансформации в пособника преступных групп. Интерес к легким деньгам перевесил профессиональную этику и понимание последствий подобных действий.

Свою истинную деятельность красноярец старался скрывать от близких людей. В общении с супругой он утверждал, что зарабатывает на жизнь криптотрейдингом, пока в реальности оттачивал алгоритмы обхода защитных механизмов платежных систем.

Организация нелегальной инфраструктуры

На начальном этапе подозреваемый использовал стандартные модемы и набор сим-карт, развернув оборудование прямо у себя дома. Клиенты, обращавшиеся к нему через сеть, оплачивали услуги по пересылке сообщений исключительно криптовалютой, что гарантировало определенный уровень анонимности сделок.

По мере роста объемов работы мужчина значительно модернизировал свой арсенал. Он приобрел профессиональные сим-боксы, которые позволили автоматизировать рассылку уведомлений через популярные мессенджеры, тем самым увеличив пропускную способность своей технической базы.

Несмотря на автоматизацию, участие человека оставалось обязательным условием успешного обхода фильтров безопасности. Злоумышленник лично подтверждал подозрительные банковские операции в режиме реального времени, помогая членам организованных преступных групп снимать блокировки и беспрепятственно выводить похищенные средства.

Разоблачение и судебные перспективы

К весне 2025 года масштаб деятельности красноярца стал очевиден правоохранителям, которые в ходе оперативной работы выявили его причастность к работе сразу нескольких криминальных структур. В результате обысков вся техника, скрытая в подсобке жилого дома, была изъята как вещественное доказательство нарушений закона.

«Следствие оценило общий ущерб по делу в миллион рублей. Именно такую сумму арестовали на счетах обвиняемого», — уточнили представители надзорного ведомства.

На этапе допросов задержанный полностью признал свою вину и оказал содействие следственным органам, в частности, помог вернуть часть похищенных активов. Этот факт может быть учтен судом при вынесении окончательного решения по уголовному делу о мошенничестве, совершенном организованной группой.