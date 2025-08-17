Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:55

Орлы в неволе: кто зарабатывает на мучениях символа Дагестана

В Дагестане пресекли незаконное использование краснокнижных птиц для фотосессий

В Дагестане участились случаи незаконного использования редких хищных птиц для коммерческих фотосессий с туристами. Во время рейда в Дербенте инспекторы Минприроды республики задержали предпринимателей, предлагавших гостям города сфотографироваться с орлами-курганниками, занесенными в Красную книгу.

По данным экологов, подобный бизнес активно развивается последние три года на фоне роста турпотока. Возле популярных достопримечательностей — Сулакского каньона, крепости Нарын-Кала и Ирганайского водохранилища — регулярно появляются фотографы с хищными птицами. Стоимость снимков варьируется от 1 до 4 тысяч рублей.

Особую тревогу вызывает состояние пернатых. После изнурительных фотосессий птицы поступают в Соколиный центр заповедника "Дагестанский" истощенными и травмированными. С начала года изъято восемь краснокнижных особей, включая орланов-белохвостов и орлов-могильников.

Как пояснила руководитель организации "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова, птиц добывают варварскими методами: птенцов похищают из гнезд, взрослым особям подрезают крылья. Несмотря на обращения активистов, штрафы за такие нарушения остаются символическими — всего 2,5-5 тысяч рублей, что не останавливает предпринимателей.

Парадоксально, что орел-могильник, ставший жертвой этого бизнеса, является официальным символом Дагестана и изображен на гербе республики. Экологи настаивают на ужесточении наказаний и призывают туристов отказаться от подобных фотосессий, способствующих жестокому обращению с животными.

