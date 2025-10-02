Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Занклианский мегапоток
Занклианский мегапоток
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:09

Если бы не эта катастрофа, на Земле было бы пустое море, а не рай для туристов

Красное море полностью высохло шесть миллионов лет назад и снова затопилось — ведущий автор исследования Тихана Пенса

История Красного моря полна драматизма, о котором многие даже не подозревают. Около 6,2 миллиона лет назад этот регион испытал экстремальные природные процессы: море полностью высохло, превратившись в соляную пустыню, а затем снова наполнилось — на этот раз катастрофическим потоком из Индийского океана. Геологи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) представили доказательства в журнале Communications Earth & Environment, уточнив хронологию событий и подтвердив масштабы катастрофы.

"Наши выводы показывают, что бассейн Красного моря хранит свидетельства одного из самых экстремальных природных событий на Земле", — пояснила ведущий автор исследования Тихана Пенса.

Сравнение трансформаций Красного моря

Этап Характеристика Последствия
Первичное соединение со Средиземным морем (23 млн лет назад) Узкая рифтовая долина, заполненная морской водой Расцвет морской жизни, формирование рифов
Период испарения (15-6 млн лет назад) Высокая солёность, плохая циркуляция Массовое вымирание флоры и фауны
Полное высыхание (около 6,3 млн лет назад) Соляные равнины, гипсовые отложения Красное море превращается в пустыню
Катастрофическое наводнение (6,2 млн лет назад) Прорыв Ханишского порога, поток из Индийского океана Быстрое восстановление морских условий
Современный этап Стабильное море, соединённое с океаном Развитие коралловых рифов, уникальная экосистема

Советы шаг за шагом (для понимания истории моря)

  1. Изучайте геологические слои — именно они фиксируют моменты высыхания и затопления.

  2. Сравнивайте находки: ископаемые рифы, соляные пласты и отложения гипса дают ключ к прошлому.

  3. Используйте Красное море как "живую лабораторию" для понимания процессов образования океанов.

  4. Следите за современными изменениями климата и тектоники — они помогают понять, что происходило миллионы лет назад.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: связывать высыхание Красного моря напрямую с Занклийским потопом в Средиземноморье.
    Последствие: искажение хронологии геологических процессов.
    Альтернатива: рассматривать события как независимые катастрофы.

  • Ошибка: полагать, что Красное море всегда было морем.
    Последствие: недооценка роли испарения и солевых отложений.
    Альтернатива: учитывать периоды его полного высыхания.

  • Ошибка: игнорировать взаимодействие тектоники и климата.
    Последствие: неполное понимание причин трансформаций.
    Альтернатива: изучать процесс комплексно — с точки зрения геологии и климатологии.

А что если…

А что если подобный сценарий повторится? Теоретически, при изменении тектонических процессов или глобального климата возможно формирование новых "сухих морей" или катастрофических прорывов. Красное море демонстрирует, как быстро в геологических масштабах экосистема может исчезнуть и возродиться вновь.

Плюсы и минусы для науки

Плюсы Минусы
Уникальный геологический архив Трудности в интерпретации древних данных
Возможность изучать процессы формирования океанов Невозможность наблюдать события напрямую
Сохранение коралловых рифов как живого наследия Ограниченный доступ к глубоким отложениям

FAQ

Когда именно произошло катастрофическое наводнение?
Около 6,2 млн лет назад, задолго до Занклийского потопа в Средиземном море.

Сколько длился процесс восстановления Красного моря?
Менее 100 000 лет — крайне быстро по геологическим меркам.

Что сохранилось от тех событий?
Подводный каньон длиной 320 км и мощные слои соли и гипса на дне моря.

Почему Красное море важно для науки?
Оно позволяет изучать процессы зарождения океанов и последствия климатических изменений.

Мифы и правда

  • Миф: Красное море никогда не высыхало.
    Правда: оно полностью превратилось в соляную пустыню около 6,3 млн лет назад.

  • Миф: катастрофа в Красном море была частью событий в Средиземноморье.
    Правда: это независимые процессы, разделённые почти миллионом лет.

  • Миф: морская жизнь исчезла навсегда.
    Правда: после наводнения из Индийского океана экосистема возродилась.

Исторический контекст

  1. 30 млн лет назад — отделение Аравийской плиты от Африки, начало формирования Красного моря.

  2. 23 млн лет назад — затопление Средиземным морем, расцвет рифов.

  3. 15-6 млн лет назад — постепенное испарение, вымирание морской жизни.

  4. 6,3 млн лет назад — полное высыхание, образование соляных равнин.

  5. 6,2 млн лет назад — катастрофическое наводнение из Индийского океана.

  6. Настоящее время — процветающая экосистема коралловых рифов.

Три интересных факта

  1. Подводный каньон, образованный во время наводнения, до сих пор виден на дне моря.

  2. Красное море — один из редких регионов, где можно проследить весь цикл от высыхания до восстановления морской жизни.

  3. Его история помогает учёным моделировать будущее климатических катастроф и изменений уровня океанов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В древней мастерской Грузии нашли ключ к переходу от бронзы к железу вчера в 23:42

Железный век начался с ошибки? Археологи нашли доказательства в Грузии

Новое исследование из Грузии показывает: железный век мог начаться в медных печах. Случайные эксперименты открыли металл, изменивший историю.

Читать полностью » В Хорватии нашли хорошо сохранившийся римский торговый корабль с грузом оливок вчера в 23:25

Древний корабль-призрак: как римское судно сохранило груз оливок спустя века

В заливе Барбир нашли римский корабль с оливками на борту. Его не поднимут на поверхность, но цифровая модель покажет, каким он был.

Читать полностью » В Германии обнаружен азурит с древними следами синего пигмента вчера в 22:44

Тайна синего цвета раскрыта: археологи нашли краску, которой пользовались наши предки 33 000 лет назад

Археологи нашли неожиданные свидетельства того, что люди использовали синий цвет задолго до египетских мастеров. Но в чём тайна его редкости?

Читать полностью » Эксперты обнаружили системы адаптации древних земледельцев к засушливому климату вчера в 22:18

Когда земля иссыхала, они только богатели: история удивительного выживания древних

Новое исследование показывает, что древние жители Мукиша не просто выживали во времена засух, а находили изящные стратегии для процветания.

Читать полностью » В перуанских Андах обнаружен новый вид опоссума с уникальными чёрными отметинами вчера в 21:31

Тайна перуанских Анд раскрыта: учёные нашли новый вид, который переписал историю

В перуанских Андах исследователи случайно нашли животное, которого никто прежде не видел. Теперь это признано новым видом опоссума.

Читать полностью » Фольклорные вспышки света могут объясняться микромолниями вчера в 21:08

Древние легенды рассыпались в прах: учёные нашли научное объяснение болотным огонькам

Учёные предложили неожиданное объяснение легендарным болотным огонькам. Оказалось, что за мистикой может скрываться явление, известное физике.

Читать полностью » Динозавры меняли русла рек Северной Америки своим присутствием вчера в 20:57

Как природа отомстила динозаврам: после их исчезновения реки изменились до неузнаваемости

Новое исследование связывает исчезновение динозавров с изменением русел рек в Северной Америке. Могли ли они быть "экосистемными инженерами"?

Читать полностью » В эдиакарских отложениях найдены доказательства существования древних губок вчера в 20:05

Губки правили миром раньше, чем мы думали: открытие переписало историю зарождения жизни

Редкие стераны C30 и C31 в эдиакарских породах указывают на древних губок — вероятно, одних из первых животных Земли. Как учёные это доказали?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Поездка в Китай: весна и осень считаются оптимальными сезонами для путешествий
Садоводство

Удобрения дают растениям азот, фосфор и калий, а кондиционеры улучшают структуру почвы
Красота и здоровье

Уролог Владислав Гладышев назвал учащённое мочеиспускание симптомом проблем с мочеполовой системой
Питомцы

Усы у кошек реагируют на сквозняки и помогают охотиться в темноте
Технологии

Приложение Sora от OpenAI научилось вставлять своё изображение в ролики друзей
Еда

Дрожжевой пирог с яблоками и брусникой получается пышным при соблюдении технологии приготовления
Авто и мото

Автоэксперт заявил, что заливать замок кипятком в мороз категорически нельзя
Дом

Цвета в спальне: правила сочетаний и готовые решения для интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet