Wi-Fi наблюдение
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 15:05

Связь оборвалась на подлёте: планы по созданию бесплатных Wi-Fi зон в Краснодаре отменены

Власти Краснодара официально отклонили проект по запуску бесплатных общественных сетей Wi-Fi на территории города. Муниципальные чиновники завершили проработку этого вопроса, придя к выводу, что реализация идеи сопряжена с непреодолимыми юридическими и техническими барьерами. Основной причиной отказа стали жесткие федеральные требования к защите персональных данных и обязательной идентификации пользователей в публичных пространствах. Несмотря на опыт других крупных городов страны, в столице Кубани решили сосредоточиться на обеспечении безопасности интернет-трафика в условиях действующих ограничений.

Администрация Краснодара детально изучила возможность развертывания беспроводной инфраструктуры в парках и на центральных улицах города. В ходе анализа выяснилось, что организация таких каналов связи не относится к прямым полномочиям муниципальных органов власти. Это существенно ограничивает возможности бюджетного финансирования подобных проектов, требующих долгосрочных контрактов с провайдерами и обслуживания сложного оборудования.

Главным камнем преткновения стали нормы законодательства, касающиеся авторизации пользователей в открытых сетях. По закону, анонимный доступ к публичному Wi-Fi запрещен, а процедура верификации через портал Госуслуг или по номеру телефона требует создания защищенной цифровой среды. Для муниципалитета обеспечение такого уровня кибербезопасности и соблюдение всех требований к обработке персональных данных оказалось слишком ресурсоемкой задачей.

Интеграция оборудования также столкнулась с высокими техническими стандартами, предъявляемыми к точкам доступа в городской среде. Каждая установка должна быть сертифицирована и защищена от внешнего воздействия, что значительно удорожает смету проекта. В итоге совокупность бюрократических и финансовых факторов сделала запуск городской сети нецелесообразным на текущем этапе развития городской инфраструктуры.

Безопасность и "белые списки" ресурсов

На фоне текущих мер безопасности и рисков, связанных с использованием беспилотных систем, вопросы контроля над интернет-трафиком приобретают особое значение. Городские службы подчеркивают, что даже в периоды временных ограничений полного отключения доступа к сети не происходит. Система настроена таким образом, чтобы жители сохраняли связь с миром через проверенные и безопасные цифровые каналы.

В Краснодаре функционирует так называемый "белый список" интернет-ресурсов, доступ к которым остается открытым при любых обстоятельствах. В этот перечень входят крупнейшие государственные сервисы, социально значимые информационные порталы и ряд ведущих средств массовой информации. Список постоянно корректируется и расширяется в зависимости от потребностей горожан и изменения оперативной обстановки.

Такой фильтрованный подход заменяет концепцию общего Wi-Fi, обеспечивая стабильную работу критически важных сервисов без создания дополнительных векторов для киберугроз. Пользователи могут получать оперативную информацию и пользоваться государственными услугами в режиме реального времени. Власти делают ставку на развитие качественного мобильного интернета от коммерческих операторов, а не на создание дублирующей муниципальной сети.

"Проблема публичных сетей сегодня упирается не только в бюджет, но и в соблюдение строгих регламентов безопасности данных. Создание полноценной муниципальной инфраструктуры требует огромных расходов на содержание серверов для хранения логов посещений пользователей. В текущей ситуации Краснодар выбрал стратегию минимизации рисков, переложив функции связи на частных операторов с их готовыми решениями. Это рациональный шаг, учитывая, что мобильное покрытие в городе и так находится на достаточно высоком уровне. Приоритетом сейчас остается безопасность горожан и защита информационного пространства от внешних вмешательств".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Опыт других регионов и муниципальные полномочия

Отказ Краснодара от публичного Wi-Fi выглядит контрастным на фоне практики других крупных административных центров России. На данный момент бесплатные городские сети успешно функционируют в Москве, Самаре, Туле, Ростове-на-Дону и Саратове. В этих городах проекты зачастую реализуются в рамках государственно-частного партнерства ("ГЧП"), где операторы связи берут на себя техническую часть и вопросы авторизации в обмен на рекламные возможности.

Однако в Краснодаре специфика местного самоуправления и приоритеты развития городской среды на 2024-2025 годы сместились в сторону цифровизации внутренних управленческих процессов. Мэрия поясняет, что отсутствие прямых полномочий по предоставлению услуг связи делает невозможным выделение целевых субсидий на поддержание открытых сетей. Это требует иного правового подхода, который в кубанской столице пока не выработан.

Тем не менее, город продолжает развивать цифровую доступность через другие каналы. Внимание уделяется стабильности сотовой связи и развитию 4G-покрытия в удаленных районах, что в конечном итоге закрывает потребность жителей в интернете без участия муниципального бюджета. Таким образом, краснодарцы продолжат пользоваться привычными мобильными сетями, в то время как городская администрация сосредоточится на вопросах безопасности и эффективного управления.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

