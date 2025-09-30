Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:20

Банка из прошлого, которую ищут и сегодня: секрет краснодарского соуса

Рецепт краснодарского соуса по ГОСТу: томаты и яблоки без загустителей

На прилавках сегодня десятки сортов кетчупа, но многие до сих пор с теплом вспоминают вкус из прошлого — густой, ароматный краснодарский соус в стеклянных банках. Он умел одинаково хорошо дополнить макароны по-флотски, простую котлету или даже стать основой для борща.

В чем его уникальность

Краснодарский соус создавался по строгому ГОСТу, поэтому в его составе не было ни загустителей, ни ароматизаторов. Секрет кроется в простоте и сбалансированности рецепта: томатное пюре соединяли с яблочным. Именно этот "скрытый" ингредиент делал соус таким особенным.

Яблоки выполняли сразу несколько функций:
• давали густоту благодаря пектину, заменяя крахмал;
• добавляли кисло-сладкий баланс и делали вкус многогранным;
• обогащали аромат лёгкой фруктовой нотой.

Почему это не кетчуп и не аджика

Сравнить краснодарский соус проще всего с его "соседями" по столу.

  • Кетчуп - чаще всего сладкий, гладкий по текстуре, хорош как топпинг к фастфуду.

  • Аджика - жгучая, солёная, с чесноком и травами, подаётся как острая приправа.

  • Краснодарский соус - густой, пряный, но умеренно острый. Он универсален: подходит и к мясу, и к овощам, и как заправка для супов.

Таким образом, он занимает золотую середину — не слишком сладкий, не чрезмерно острый, но всегда выразительный.

Как приготовить дома

Чтобы вернуть тот самый вкус, понадобятся свежие продукты и немного терпения.

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг;

  • яблоки кислых сортов — 1 кг;

  • лук — 250 г;

  • соль — 1 ст. л. с горкой;

  • сахар — 100-120 г;

  • уксус 9% — 50 мл;

  • растительное масло — 50 мл.

Специи:

чеснок — 4-5 зубчиков,
гвоздика — 5-6 бутонов,
перец черный горошком — 10-15 шт.,
перец душистый — 5-6 шт.,
кориандр молотый — 0,5 ч. л.,
мускатный орех — на кончике ножа.

Приготовление:

  1. Нарежьте помидоры, яблоки и лук. Сложите в кастрюлю, тушите под крышкой 1,5-2 часа до мягкости.

  2. Измельчите массу блендером и при желании протрите через сито.

  3. Верните пюре в кастрюлю, добавьте соль, сахар, масло и специи. Варите ещё 30-40 минут, помешивая.

  4. В конце добавьте чеснок и уксус, проварите 5 минут.

  5. Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Почему стоит попробовать

Краснодарский соус — это не просто вкус из детства, а пример того, как простые продукты и правильные пропорции создают совершенный результат. Без добавок и консервантов он был и остаётся универсальной приправой, которую легко приготовить и сегодня.

