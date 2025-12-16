Юг превратился в зимний рай: почему Краснодарский край привлекает всё больше туристов в каникулы

С каждым годом Краснодарский край привлекает всё больше туристов, особенно в период новогодних праздников. По данным онлайн-сервиса бронирования отелей и апартаментов "Островок", почти 10% от всех бронирований в России на новогодний период приходится именно на курорты Краснодарского края. Примечательно, что две трети всех бронирований в регионе направлены на прибрежные направления, а каждое пятое — на горнолыжные курорты.

Популярность Сочи и прибрежных городов

Сочи традиционно занимает лидерские позиции среди туристов. В новогодний период на этот город пришлось 35% от всех бронирований, совершенных в Краснодарском крае. Среди других популярных прибрежных курортов выделяются Сириус (11%), Геленджик (5%) и Анапа (3%).

Не менее востребованными остаются горнолыжные курорты. В горнолыжном кластере Краснодарского края лидируют Эсто-Садок и Красная Поляна. Эти направления продолжают быть популярными не только среди любителей зимних видов спорта, но и среди тех, кто предпочитает активный отдых в горах.

Стоимость размещения и изменения в ценах

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Краснодарского края на новогодние праздники составляет около 10 000 рублей — на 12% выше, чем в прошлом году. Рост стоимости распределился неравномерно. Так, в отелях без звезд цена увеличилась до 8,1 тыс. руб. (на 11%), в трехзвездочных — до 9,5 тыс. руб. (на 14%), а в гостевых домах — до 6,3 тыс. руб. (на 12%).

Интересно, что в четырехзвездочных отелях средняя стоимость ночи составляет 15,4 тыс. руб., а в пятизвездочных — 29,75 тыс. руб. Эти данные показывают рост спроса на качественные гостиничные услуги, особенно среди туристов, выбирающих более комфортные условия для отдыха.

Популярность отелей с развитой инфраструктурой

Спрос на гостиницы с развитой инфраструктурой также увеличился. Примерно 53% всех новогодних бронирований в Краснодарском крае пришлись на отели, и 16% из них — на четырехзвездочные. В последние годы наблюдается рост интереса к отелям с системой "все включено", бассейнами и развлекательными услугами, что подтверждается повышенным интересом к объектам размещения, подходящим для семей с детьми и тех, кто хочет максимально эффективно спланировать свой бюджет на отдых.

Как отмечает заместитель генерального директора Курорта "Лучи" Ольга Нарт, "Юг становится всесезонным направлением, и новогодние каникулы являются тому подтверждением. Туристы ищут инфраструктуру, которая позволяет провести несколько дней с комфортом, будь то семейный отдых или короткая поездка перед началом рабочего года".

Тренды на отдых в Краснодарском крае

В нынешнем году россияне проявляют всё больший интерес к качественным местам размещения, таким как отели с бассейнами и развлекательными услугами. Это становится особенно актуально для путешествующих с детьми, а также для тех, кто хочет минимизировать дополнительные траты на курорте.

Ирина Козлова, управляющий директор сервиса "Островок", также отмечает этот тренд, подчеркивая, что отдых в отелях с системой "все включено" становится всё более востребованным среди туристов, стремящихся к удобству и комфорту во время каникул.