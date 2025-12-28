Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новогодняя ель в городе Владивостоке
© vk.com/vlcpress by Мэрия Владивостока is licensed under Free More Info
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:11

Горы, море и шоу каждый день: Кубань превращает каникулы в марафон праздников

Новогодняя программа охватила курорты Кубани — портал администрации края

Новогодние каникулы на Кубани в этом году обещают быть насыщенными и разнообразными: от горных склонов до приморских набережных гостей ждут десятки мероприятий — экскурсии, спектакли, мастер-классы и уличные праздники. Праздничная программа охватит крупнейшие туристические центры региона и продлится почти две недели. Об этом сообщает портал администрации Краснодарского края.

Праздники в Сочи и горном кластере

Одной из центральных площадок новогодних торжеств станет "Сочи Парк". Здесь с 31 декабря праздничные выходные откроются зимними гуляниями, а главной премьерой сезона объявлено иллюзионное шоу "Невозможное возможно". В новогоднюю ночь гостей пригласят на "Богатырский пир" в русском стиле.

Горнолыжные курорты также подготовили обширную программу. На Красной Поляне для катания доступны 30 километров трасс, восемь зон фрирайда, участки вечернего катания и три сноупарка. Все новогодние каникулы на курорте будут сопровождаться развлекательными мероприятиями, в том числе для детей, для которых работают тематические парки.

"Роза Хутор" и "Газпром Поляна"

Курорт "Роза Хутор" предлагает канатные дороги к смотровой площадке "Роза Пик" на высоте 2320 метров. В новом сезоне вновь открыта крупнейшая в России зона катания — более 100 километров трасс. В период новогодних каникул здесь заработают горная резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка, а также пройдут театрализованные шоу и семейные развлекательные программы.

На курорте "Газпром Поляна" до 7 января будет проходить цикл мероприятий "Зимние каникулы в горах". В программу войдут театрализованные шествия сказочных персонажей, диджей-сеты и дискотеки, розыгрыши призов, творческие и кулинарные мастер-классы. В целом в зимний сезон на горнолыжных курортах Кубани будут работать 125 трасс общей протяжённостью 170 километров.

Курорты Черноморского побережья

Геленджик в январские каникулы сделает акцент на семейный и событийный отдых. На курорте будет работать Домик Деда Мороза, пройдут спектакли и концерты, а на зимних пляжах организуют игры и кинопоказы под открытым небом. 1 января состоится городской новогодний забег, 2 января — восхождение по маршруту Маркотхского хребта, а 7 января запланирован Рождественский концерт на городской площади у Собора Андрея Первозванного.

В Анапе традиционно пройдет туристический проект "Зимуй в Анапе". Гостей ждут ярмарки, выставки, детские и семейные интерактивы. Главной праздничной локацией станет Театральная площадь с песковыми скульптурами и фотозонами. В отелях и гостиницах подготовлены новогодние и рождественские туры с шоу-программами, анимацией и квестами.

Новогодний Краснодар

Праздничная атмосфера будет царить и в краевой столице. В Краснодаре в дни каникул предусмотрены активности в городских парках, работают аттракционы, кафе и рестораны предлагают специальные концепции, а улицы украшены праздничной иллюминацией для зимних прогулок.

По оценке региональных властей, программа новогодних мероприятий ориентирована как на туристов, так и на местных жителей, предлагая разнообразные форматы отдыха — от активного и спортивного до культурного и семейного.

Археологи выявили неизвестное население горного Крыма — археолог Стоянова сегодня в 16:43
История полуострова Крым дала сбой: новые находки не укладываются в учебники

Археологи в Крыму нашли следы неизвестного населения горной гряды и масштабную крепость на побережье. Итоги сезона заставляют пересмотреть историю полуострова.

Читать полностью » В 2025 году модернизировали 140 км теплотрасс — портал администрации края сегодня в 16:34
Котельные вместо аварий: Кубань пошла по другому сценарию зимы

В Краснодарском крае за год построили десятки объектов теплоснабжения и обновили сотни километров сетей. Основной упор сделали на школы и детсады.

Читать полностью » Сильный ветер и снег накрывают Кубань в конце декабря — Центр ЧС Кубани 26.12.2025 в 14:20
Кубань входит в опасный коридор: погода готовит региону несколько тяжёлых дней

Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются на Кубани в конце декабря. Экстренные службы предупредили о рисках для дорог и инфраструктуры.

Читать полностью » Жители Краснодарского края чаще выбирают аудиокниги — Литрес 26.12.2025 в 14:15
Романы ушли в тень: что на самом деле слушают жители Краснодарского края

Жители Кубани в 2025 году сделали ставку на аудиокниги и саморазвитие. Аналитики рассказали, какие авторы и жанры стали самыми востребованными.

Читать полностью » Краснодарский край входит в тройку самых тревожных регионов России — КРОС 26.12.2025 в 14:11
Тревога накрыла юг России: Краснодарский край вырвался в топ самых напряжённых регионов

Краснодарский край вошёл в тройку самых тревожных регионов России. Индекс вырос почти вдвое и стал одним из самых заметных скачков года.

Читать полностью » Россияне чаще путешествуют по стране вместе с питомцами — сервис Туту 26.12.2025 в 14:05
Отпуск без разлуки: куда россияне чаще всего ездят с домашними питомцами

Россияне всё чаще путешествуют с домашними животными и выбирают для этого юг страны и автопоездки. Опрос показал, какие маршруты и форматы стали самыми популярными.

Читать полностью » Детские праздники в Крыму заказывают с крокодилами — организатор Оленица-Божко 26.12.2025 в 13:00
Праздники без тормозов: в Крыму детские шоу превращаются в рискованный аттракцион

Живые крокодилы, дайвинг за ночь и шоу без сценария — крымская ивент-индустрия меняется. Организаторы рассказали, какие запросы стали новой нормой.

Читать полностью » Крупный нефтяной бизнес может прийти в Крым — глава республики Аксёнов 26.12.2025 в 12:56
Нефтяные гиганты на горизонте: Крым готовится к новой экономической фазе

Власти Крыма обсуждают приход крупнейших нефтяных компаний после завершения СВО. Глава республики рассказал, на каком уровне будут приниматься решения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи
Туризм
Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром
Питомцы
Натуральный рацион требует добавления масел — зоодиетологи
Туризм
Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром
Дом
Грамотная планировка кухни повышает комфорт на годы — дизайнеры
Общество
Штрафы за нарушения с SIM-картами достигли 500 тыс. рублей — Совет Федерации
ЮФО
В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма
ЮФО
В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым
