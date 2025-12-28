Горы, море и шоу каждый день: Кубань превращает каникулы в марафон праздников

Новогодние каникулы на Кубани в этом году обещают быть насыщенными и разнообразными: от горных склонов до приморских набережных гостей ждут десятки мероприятий — экскурсии, спектакли, мастер-классы и уличные праздники. Праздничная программа охватит крупнейшие туристические центры региона и продлится почти две недели. Об этом сообщает портал администрации Краснодарского края.

Праздники в Сочи и горном кластере

Одной из центральных площадок новогодних торжеств станет "Сочи Парк". Здесь с 31 декабря праздничные выходные откроются зимними гуляниями, а главной премьерой сезона объявлено иллюзионное шоу "Невозможное возможно". В новогоднюю ночь гостей пригласят на "Богатырский пир" в русском стиле.

Горнолыжные курорты также подготовили обширную программу. На Красной Поляне для катания доступны 30 километров трасс, восемь зон фрирайда, участки вечернего катания и три сноупарка. Все новогодние каникулы на курорте будут сопровождаться развлекательными мероприятиями, в том числе для детей, для которых работают тематические парки.

"Роза Хутор" и "Газпром Поляна"

Курорт "Роза Хутор" предлагает канатные дороги к смотровой площадке "Роза Пик" на высоте 2320 метров. В новом сезоне вновь открыта крупнейшая в России зона катания — более 100 километров трасс. В период новогодних каникул здесь заработают горная резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка, а также пройдут театрализованные шоу и семейные развлекательные программы.

На курорте "Газпром Поляна" до 7 января будет проходить цикл мероприятий "Зимние каникулы в горах". В программу войдут театрализованные шествия сказочных персонажей, диджей-сеты и дискотеки, розыгрыши призов, творческие и кулинарные мастер-классы. В целом в зимний сезон на горнолыжных курортах Кубани будут работать 125 трасс общей протяжённостью 170 километров.

Курорты Черноморского побережья

Геленджик в январские каникулы сделает акцент на семейный и событийный отдых. На курорте будет работать Домик Деда Мороза, пройдут спектакли и концерты, а на зимних пляжах организуют игры и кинопоказы под открытым небом. 1 января состоится городской новогодний забег, 2 января — восхождение по маршруту Маркотхского хребта, а 7 января запланирован Рождественский концерт на городской площади у Собора Андрея Первозванного.

В Анапе традиционно пройдет туристический проект "Зимуй в Анапе". Гостей ждут ярмарки, выставки, детские и семейные интерактивы. Главной праздничной локацией станет Театральная площадь с песковыми скульптурами и фотозонами. В отелях и гостиницах подготовлены новогодние и рождественские туры с шоу-программами, анимацией и квестами.

Новогодний Краснодар

Праздничная атмосфера будет царить и в краевой столице. В Краснодаре в дни каникул предусмотрены активности в городских парках, работают аттракционы, кафе и рестораны предлагают специальные концепции, а улицы украшены праздничной иллюминацией для зимних прогулок.

По оценке региональных властей, программа новогодних мероприятий ориентирована как на туристов, так и на местных жителей, предлагая разнообразные форматы отдыха — от активного и спортивного до культурного и семейного.