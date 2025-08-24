Краснодарский край рвёт рынок: апартаменты у моря обошли Москву

Краснодарский край продолжает удерживать первенство на ипотечном рынке апартаментов, заняв 24,2% от общего объема сделок. По данным исследования сервиса Сбербанка "Домклик", регион не только сохранил лидирующие позиции, но и увеличил долю на 7,8% по сравнению с прошлым периодом.

Москва теряет позиции

Для сравнения, в Москве наблюдается снижение:

в 2024 году доля столицы составляла 36,9%;

в 2025 году показатель упал до 28,9%.

Лидеры и аутсайдеры рынка

По объему выданных кредитов Краснодарский край демонстрирует ещё более весомое преимущество, занимая 39,2% рынка. Санкт-Петербург показал снижение на 4,3%, среди регионов-аутсайдеров оказались Севастополь (0,4%) и Калининградская область (0,8%).

Почему Краснодарский край?

Эксперты связывают рост интереса с привлекательностью региона для инвесторов и покупателей: