Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Самолёты у терминала в аэропорту
Самолёты у терминала в аэропорту
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:36

От Сочи до Дубая: куда теперь можно улететь из Краснодара без пересадок

В Краснодаре открыли международные рейсы в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван

Возвращение прямых рейсов из краснодарского аэропорта имени Екатерины II стало событием, которого ждали тысячи пассажиров. С конца февраля 2022 года воздушная гавань оставалась закрытой для регулярных полётов по соображениям безопасности. Теперь расписание постепенно оживает, и у жителей юга России снова появилась возможность путешествовать без лишних пересадок.

Новая география полётов

Первый рейс из Москвы встретили в Краснодаре водной аркой — символом нового этапа в истории аэропорта. Маршрутная сеть пока ограничена, но в списке уже есть как зарубежные направления, так и российские города.

Международные рейсы

В расписании представлены популярные туристические и транзитные точки: Анталья, Стамбул, Дубай, Ереван, Ташкент, Самарканд, Тбилиси и Шарм-эль-Шейх. В Анталью, Ереван и Стамбул можно летать ежедневно, в Дубай — четыре раза в неделю, а в остальные города рейсы выполняются дважды за семь дней. Для путешественников это значит, что снова доступны крупные мировые хабы, открывающие дорогу к перелётам в другие части света.

Внутренние направления

Сейчас напрямую можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Сургут, Казань, Уфу и Сочи. Некоторые города-миллионники пока отсутствуют в списке, но аэропорт обещает постепенно расширять географию полётов.

Отдельного внимания заслуживает рейс Краснодар — Сочи. Несмотря на скепсис некоторых туристов, для местных жителей это удобный вариант: всего 40 минут в небе вместо нескольких часов дороги поездом или автобусом.

Сравнение маршрутов

Направление Частота полётов Особенности
Москва, Санкт-Петербург Ежедневно Основные деловые и туристические центры
Анталья, Ереван, Стамбул Ежедневно Популярные хабы и курорты
Дубай 4 раза в неделю Пересадки по всему миру
Ташкент, Самарканд, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх 2 раза в неделю Туристические и культурные направления
Сочи По расписанию, от 2500 руб. Быстрее и дешевле автобуса

Советы шаг за шагом: как планировать перелёт из Краснодара

  1. Проверяйте расписание заранее: рейсы пока выполняются ограниченно и могут меняться по дням недели.

  2. Уточняйте цены на билеты в разные города. Иногда авиакомпании предлагают акции, и перелёт в Сочи может стоить дешевле наземного транспорта.

  3. Для международных рейсов рассчитывайте время стыковок: через Стамбул или Дубай можно попасть почти в любую точку мира.

  4. Помните о режиме работы аэропорта: пока рейсы принимаются только с 9 до 19 часов.

  5. Если нужно попасть в города, которых нет в расписании, выбирайте маршруты с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать на ночные рейсы.
    Последствие: придётся перенести поездку, так как аэропорт закрыт ночью.
    Альтернатива: бронируйте рейсы в дневное время или используйте соседние воздушные гавани, например, в Сочи или Минводах.

  • Ошибка: выбирать только прямые рейсы.
    Последствие: упущенные возможности — билетов может не оказаться.
    Альтернатива: рассматривайте варианты со стыковками в хабах — Стамбуле и Дубае.

  • Ошибка: покупать билеты в последний момент.
    Последствие: высокая цена и ограниченный выбор.
    Альтернатива: бронируйте заранее, особенно для популярных направлений.

А что если…

А что если добавить перелёты в Сухум? Это направление активно обсуждается, ведь столица Абхазии географически близка к Краснодару. Для туристов это стало бы удобным способом путешествовать к Чёрному морю без долгих переездов.

Плюсы и минусы перелётов из Краснодара

Плюсы Минусы
Удобство для жителей юга России Ограниченное расписание
Прямые рейсы в крупные города Нет некоторых миллионников (Самара, Пермь, Волгоград)
Международные хабы — Стамбул и Дубай Рабочее время аэропорта только с 9 до 19
Доступные цены на отдельные маршруты Обходные маршруты самолётов увеличивают время в пути

FAQ

Как выбрать рейс из Краснодара?
Сначала определитесь с городом назначения. Если прямого рейса нет, ищите варианты через Стамбул, Дубай или Москву.

Сколько стоит перелёт?
Цена зависит от направления. Например, Краснодар — Сочи можно найти за 2500 рублей, что дешевле автобуса.

Что лучше: прямой рейс или со стыковкой?
Для экономии времени лучше прямой. Но если билетов нет или цена слишком высока, удобно лететь через международные хабы.

Мифы и правда

  • Миф: из Краснодара нельзя улететь за границу.
    Правда: сейчас доступны Турция, ОАЭ, Египет, Армения, Узбекистан и Грузия.

  • Миф: рейсы будут дорогими.
    Правда: некоторые направления дешевле поездов или автобусов.

  • Миф: самолёты летают напрямую.
    Правда: маршруты проходят в обход — через Саратовскую, Волгоградскую области и Кавказ.

Интересные факты

  1. Водная арка для первого рейса — традиция авиации, обычно применяемая для новых маршрутов.

  2. Рейс Краснодар — Сочи считается одним из самых коротких в стране.

  3. Самолёты из Москвы и Петербурга летят в обход закрытых зон, делая дугу над Каспием и Кавказом.

Исторический контекст

  • Февраль 2022 года — закрытие аэропорта из соображений безопасности.

  • Лето 2024 года — открытие Геленджика с аналогичными маршрутами.

  • Сентябрь 2025 года — возобновление рейсов из Краснодара.

  • 2026 год (планы) — переход аэропорта к круглосуточному режиму.

"Через несколько месяцев мы будем наращивать нашу географию полетов и, наверное, в следующем году, возможно, в начале перейдем на круглосуточный режим работы", — сказал управляющий директор международного аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чем привлекает туристов Макарска: пляжи, старый город и парк Биоково 15.09.2025 в 17:35

Хорватский курорт, который умеет удивлять даже искушённых путешественников

Макарска в Хорватии приглашает вас открыть секреты удивительной природы, яркой культуры и великолепной кухни, которые создают атмосферу идеального отдыха.

Читать полностью » Аббатство Тинтерн в Уэльсе частично закрыто для посетителей из-за реставрации 16.09.2025 в 16:27

Целая деревня внутри стен: как жили монахи Тинтерна

Испытайте восторг и тревогу в аббатстве Тинтерн. Узнайте о 700-летней истории, готической архитектуре и проблемах сохранения валлийской жемчужины.

Читать полностью » Музей Луизианы, замок Кронборг и парк Дирехавен: гид по побережью Копенгагена 16.09.2025 в 15:22

Скандинавский берег без фильтров: олени, замки и море вместо городской суеты

Откройте для себя побережье Копенгагена: история, природа и культура. Узнайте, когда лучше ехать, что посмотреть и как спланировать свой маршрут, чтобы отпуск был незабываем.

Читать полностью » АТОР: интерес россиян к арктическому туризму растёт — люди едут за северным сиянием вчера в 14:06

Арктика вместо Мальдив: северные льды превращаются в новый курортный тренд

Арктический туризм в России растет: люди ищут суровую природу и возможность проверить себя. Чем привлекает север и как подготовиться к поездке?

Читать полностью » В Сочи уровень очистки воды достигает 95%, в Анапе и Геленджике — лишь 70–80% вчера в 13:00

Чистое море — миф или реальность: как технологии решают судьбу пляжей

Узнайте, как уровень очистки морской воды влияет на здоровье туристов. В статье рассматриваются разные страны и новейшие технологии очистки, чтобы ваш отдых был безопасным.

Читать полностью » Эксперты назвали предметы, которые чаще всего изымают на контроле в аэропортах вчера в 12:37

Эти ошибки на досмотре стоят туристам любимых вещей

Контроль в аэропорту часто заканчивается изъятием вещей. Эксперты рассказывают, какие предметы чаще всего забирают у туристов и какие ошибки приводят к потерям.

Читать полностью » Туристы делятся практическими советами для быстрой проверки багажа и документов вчера в 11:35

Опытные путешественники раскрыли секреты идеального прохождения контроля

Досмотр в аэропорту часто вызывает стресс у пассажиров. Эксперты делятся привычками и советами, которые помогают пройти контроль спокойно и без лишних задержек.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему авиаперелёты считаются безопаснее поездок на автомобиле вчера в 10:32

Эти факты заставят иначе взглянуть на страх полётов: самолёты против машин

Многие боятся летать, но статистика говорит об обратном. Эксперты делятся фактами, почему перелёты на самолёте безопаснее, чем поездки на автомобиле.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

В КЧР влагозарядковый полив проводят после листопада и до устойчивых заморозков
Еда

Пошаговый рецепт торта Славянка с масляным кремом и халвой
Садоводство

Агрономы объяснили, почему нельзя хранить картофель на свету и в полиэтиленовых пакетах
Культура и шоу-бизнес

Билли Лурд и Джессика Барден присоединились к актёрскому составу "Монстра"
Авто и мото

ЦОДД: количество погибших в авариях в Москве сократилось на 29% в 2025 году
Еда

Рыба лакомка из горбуши в духовке получается с сырной корочкой
Наука

Учёные из Италии обнаружили подводную кальдеру и оползень у острова Искья
Питомцы

Резкие перемены в быту становятся причиной плача у взрослых кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet