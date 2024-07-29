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Генштаб ВСУ признал напряжённой ситуацию на Красноармейском направлении
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Генштаб ВСУ признал напряжённой ситуацию на Красноармейском направлении

Наиболее сложная ситуация для украинской армии сложилась на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики, сообщает в соцсетях генеральный штаб ВСУ.

"Самая горячая ситуация была на Покровском направлении", — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы России в ходе наступления освободили село Прогресс на Красноармейском направлении, заняв стратегически важный рубеж у железнодорожной ветки, по которой осуществлялось снабжение украинских сил.

Фото: commons. wikimedia.org/ПринцШотландии (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).

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