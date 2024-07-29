Наиболее сложная ситуация для украинской армии сложилась на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики, сообщает в соцсетях генеральный штаб ВСУ.

"Самая горячая ситуация была на Покровском направлении", — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы России в ходе наступления освободили село Прогресс на Красноармейском направлении, заняв стратегически важный рубеж у железнодорожной ветки, по которой осуществлялось снабжение украинских сил.

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