Командование украинской армии сильно пожалеет о нападении ВСУ на Курскую область в случае потери Красноармейска. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвис Экс в своей статье для издания Forbes.
"Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера", — пишет автор материала.
По его словам, подразделения ВСУ на курском направлении состоят из дюжины фронтовых батальонов по 400 военных. Они их используют вместо того, чтобы усиливать позиции на Донбассе, в том числе под Красноармейском.
Кроме того, Экс добавил, что российская армия продолжает наступление на Донбассе, несмотря на то, что украинская сторона пытается добиться того, чтобы ВС РФ перекинули некоторые подразделения на курское направление.
Фото: Facebook*/Operational Command "West"
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