Красная планета снова забрала своё: зонд MAVEN пропал без предупреждения

Потеря связи с научным аппаратом на орбите Марса стала одной из главных тем в космическом сообществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз NASA. Система обмена данными с аппаратом MAVEN, изучающим атмосферу Красной планеты, перестала функционировать после очередного витка вокруг Марса.

Обстоятельства пропажи сигнала

В NASA подтвердили, что сбой произошёл 6 декабря, когда космический аппарат, находящийся на марсианской орбите с 2014 года, перестал отвечать на сигналы наземных станций. По данным специалистов, перед исчезновением объект передавал штатные телеметрические данные. Это позволяет предположить, что неполадки возникли внезапно, без предварительных признаков нарушения работы систем.

Орбитальная конфигурация стала дополнительным осложнением: после выхода аппарата из-за диска планеты сеть NASA Deep Space Network так и не смогла зафиксировать никаких ответных сигналов. Операторы продолжают анализировать возможные причины сбоя и рассматривают различные сценарии восстановления связи, включая проверку алгоритмов ориентации и передачи данных.

Реакция и действия специалистов

Представители NASA подчеркивают, что проблема требует оперативного вмешательства. Команда, управляющая MAVEN, занимается диагностикой всех подсистем, оценивая, как аппарат мог отреагировать на ситуацию. С учётом удаленности Марса любое решение сопровождается временной задержкой, что усложняет процесс восстановления взаимодействия с устройством.

"6 декабря космический аппарат NASA MAVEN, находящийся на орбите Марса, потерял связь с наземными станциями на Земле… После того как космический аппарат обогнул орбиту планеты, сеть NASA Deep Space Network не фиксировала никаких сигналов", — сообщает издание.

По словам операторов миссии, поиски причин ведутся по нескольким направлениям — специалисты проверяют как работу радиооборудования, так и поведение систем ориентации аппарата в условиях, которые могли повлиять на стабильность связи.

Задачи миссии MAVEN

Аппарат MAVEN был запущен в ноябре 2013 года и спустя год вышел на орбиту Марса. Проект создавался для изучения верхних слоёв марсианской атмосферы и процессов её взаимодействия с солнечным ветром. Получаемые данные помогают ученым лучше понять механизмы утраты атмосферой значительной части газа и оценить эволюцию климата планеты.

Исследования MAVEN играют важную роль в моделировании будущих пилотируемых программ, поскольку условия на Марсе зависят от структуры атмосферы и поведения ионосферы. Именно поэтому восстановление связи с аппаратом остаётся приоритетной задачей NASA и задействованных команд.