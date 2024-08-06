"Их особо не трогают": правда ли машины с "красивыми" номерами реже останавливает ГАИ

В сообществе автолюбителей бытует мнение, что "красивые" номера на машине, такие как АМР и ЕКХ, дают примущество на дороге: их якобы не останавливают инспекторы ГИБДД. За такие номерные знаки водители порой готовы выложить миллионы рублей. Autonews. ru разобрались, есть ли в них реальная польза.

Зачем водителям "красивые" номера

Автоэксперты рассказали изданию, что обычно водители покупкой "красивого" номера хотят продемонстрировать свой высокий статус или отправить окружающим некое послание. Так, в 2022 году резко повысился спрос на "патриотичные" номера с буквами СВО (совпадает с абреввиатурой специальной военной операции). А номер с тремя шестёрками намекает на далеко не ангельский характер владельца авто.

Особенно популярны номера с одинаковыми буквами и цифрами, а также обозначением московского региона 77. Один из экспертов рассказал, что на такой машине обычные номера "будут смотреться бледно".



Спрос на те или иные "красивые" номера также зависит от марки. Владельцы Mercedes предпочитают серии 063 или 065, которые перекликаются с моделями AMG (G63, S65 и т. д.). Обладатели Toyota любят сочетание цифр 200, а владельцы Lexus LX 570 с радостью покупают номера c аналогичной комбинацией.



Есть среди водителей и любители "блатных" номеров, например, ВОР, ХАМ и т. д. В Госдуме одно время даже хотели запретить подобные знаки, но дальше разговоров дело не пошло.

Номера "служебных спецсерий"

Некоторые автовладельцы уверены, что номерные знаки, совпадающие со служебными спецсериями ЕКХ и АМР (на таких машинах ездят сотрудники ФСБ, ФСО, МВД и других ведомств), не будут тормозить ГАИшники. Это не совсем миф, признался анонимный представитель ГИБДД:

"Их особо не трогают. Машины с этими номерами останавливают нечасто", — рассказал он.

При этом формально такие номера не имеют приоритета на дорогах. Инспекторы ГАИ подтвердили, что останавливают всех нарушителей незавивисимо от того, что написано на знаке.

Ранее власти решили отказаться от идеи продавать "красивые" автомобильные номера через аукционы. Планировалось, что купить такие знаки можно будет через "Госуслуги". Средства, вырученные с продажи, планировалось направлять в федеральный и региональные бюджеты на развитие социальных проектов и дорожной инфраструктуры.

Сейчас работа над проектом по продаже "краисвых" номеров остановлена. В Минэкономразвития подтвердили, что такого законопроекта в плане деятельности правительства нет, как и соответствующих поручений президента, премьер-министра или Конституционного суда. В МВД отметили, что организация аукционов по продаже "красивых" автомобильных знаков в нынешних условиях не является приоритетной задачей.

Фото: commons.wikimedia.org/Endlezzz (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).