Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Краков, Польша
Краков, Польша
© commons.wikimedia.org by Maatex is licensed under CC BY-SA 3.0 pl
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:31

Город, где ночь в отеле стоит дешевле ужина в Риме: неожиданный лидер европейских путешествий

Which? Travel: Краков пятый год подряд занял первое место среди туристических городов Европы

Краков снова подтвердил статус одного из самых привлекательных городов Европы для коротких поездок. По результатам исследования, проведённого изданием Which? Travel, польский город пятый год подряд занял первое место среди лучших направлений для отдыха в Европе. Его обогнали даже такие признанные центры туризма, как Венеция и Вена, что лишний раз доказывает: Краков умеет очаровывать гостей.

Как выбирали лучший город

Организаторы опроса оценивали города по семи ключевым критериям: уровень сервиса и проживания, гастрономия, культурные достопримечательности, удобство передвижения, атмосфера без толп, возможности для шопинга и соотношение цены и качества. На основе этих показателей формировался итоговый балл.

Краков набрал впечатляющие 92% и оказался единственным городом, который получил пять звёзд за выгодные цены. По данным Kayak, средняя стоимость проживания здесь составляет всего 86 фунтов стерлингов (около 9800 рублей) за ночь, что делает его одним из самых доступных направлений в Европе.

Сильные стороны Кракова

Город получил высшие оценки не только за цены, но и за еду, напитки и удобство перемещений. Туристы отмечают, что в Кракове легко ориентироваться, а транспортная система позволяет быстро и недорого перемещаться по городу. Отели представлены в широком диапазоне — от бюджетных вариантов до стильных бутик-гостиниц.

Кроме того, Краков известен своим уютным историческим центром, в котором сохранились средневековые улицы, величественные церкви и площади. Центральная Рыночная площадь — сердце города и любимое место встреч как местных жителей, так и туристов.

Мнение путешественников

Отзывы посетителей подтверждают лидерство Кракова. Турист отметил:

"Красивый, в основном нетронутый город. Превосходная еда по справедливой цене. Я останавливался здесь много раз, и здесь много отелей с хорошим соотношением цены и качества. Дружелюбно и довольно безопасно".

Другой путешественник поделился впечатлением о визите в пасхальные дни:

"Мы посетили его в пасхальные выходные, поэтому было очень многолюдно, но атмосфера была оживленной. На рынках горело солнце, а по улицам с грохотом ездили лошади и экипажи".

А ещё один добавил:

"Красивый город, который я могу очень рекомендовать как место, чтобы открыть для себя немного Польши. Вокруг много достопримечательностей и легенд".

Что посмотреть в окрестностях

Отдельного внимания заслуживают однодневные экскурсии из Кракова. Туристы могут отправиться в музей Освенцим, который хранит память о трагических страницах истории XX века, или посетить уникальную соляную шахту в Величке, внесённую в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти поездки позволяют глубже понять польскую культуру и историю.

Почему стоит поехать именно сюда

Краков — это сочетание доступности, насыщенной истории и живой атмосферы. Он остаётся городом, где можно насладиться качественным отдыхом без больших затрат. Здесь есть всё для тех, кто ценит уют европейских улочек, вкусную еду, исторические памятники и дружелюбную атмосферу.

Заместитель редактора журнала Which? Travel Наоми Лич пояснила:

"Независимо от того, ищете ли вы культуру, искусство, историю или лучшую гастрономию, есть несколько европейских городов, которые вам это предоставят. Бронируйте заранее и выбирайте посещение вне сезона, чтобы получить лучшие цены".

Согласно исследованию Which? Travel, в пятёрку лучших городов Европы для отдыха вошли также Венеция в Италии, Валенсия в Испании, Вена в Австрии и Стамбул в Турции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Китае заработал безвизовый режим для граждан России на срок до 30 дней сегодня в 17:05

Китай распахнул двери для россиян: туристы ликуют, пограничники сомневаются

Россияне могут без визы посещать Китай до 30 дней, но есть важные нюансы. Подготовьте необходимые документы и соблюдайте правила пограничного контроля.

Читать полностью » Безвизовый режим с Китаем вызвал рост интереса у российских туристов — опрос сегодня в 16:58

Безвиз с Китаем снимает замок с Поднебесной: 38% россиян уже готовы лететь, Хайнань зовёт на пляж

Безвизовый режим с Китаем открывает новые возможности для россиян: экскурсии, пляж и транзит. Чем привлекает Поднебесная туристов?

Читать полностью » Эксперты объясняют, когда и сколько приходится доплачивать за багаж в 2025 году сегодня в 12:50

Ошибки в багажном тарифе обходятся в сотни долларов: как этого избежать

В 2025 году подавляющее большинство авиакомпаний взимают плату за багаж. Узнайте, когда это происходит, сколько можно заплатить, и как избежать лишних затрат.

Читать полностью » Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму сегодня в 12:41

11 сентября на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025 состоялся круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта в туризме.

Читать полностью » Эксперты объясняют, какие материалы чемоданов отличаются прочностью и лёгкостью сегодня в 11:48

Какой чемодан лучше: тканевый, пластиковый или алюминиевый

Чемоданы бывают тканевые, пластиковые и алюминиевые. Узнайте, какой материал лучше по прочности и весу и что выбрать для удобных перелётов.

Читать полностью » В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади сегодня в 10:45

Новые правила багажа в 2025 году: что изменилось для пассажиров

В 2025 году авиакомпании усилили контроль за багажом. Узнайте, какие требования к ручной клади и чемоданам действуют сегодня и как избежать штрафов.

Читать полностью » Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс сегодня в 9:43

Как найти чемодан, который переживёт десятки перелётов

Чемодан для перелётов должен быть прочным, удобным и практичным. Узнайте, на что обращать внимание при покупке, чтобы он служил годами.

Читать полностью » Правильная укладка вещей в чемодан экономит место и уменьшает складки сегодня в 8:41

Почему опытные туристы не складывают вещи в чемодан стопками

Компактная укладка одежды позволяет освободить место в чемодане и сохранить вещи в порядке. Несколько простых лайфхаков помогут облегчить дорогу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Учёные NASA подтвердили: некоторые растения снижают уровень токсинов в воздухе
Авто и мото

Эксперт Турсунова: средний чек на ремонт автомобиля в России достиг 23–25 тыс. рублей
Еда

Куриная грудка быстро пересыхает: оптимальная готовка при 190 °C занимает 8–10 минут
Садоводство

Стрижка газона перед зимой: когда и как правильно завершить сезон - советы экспертов
Питомцы

У собак накапливаются налёт и сера без регулярной чистки зубов и ушей
Садоводство

Декоративный чеснок высаживают осенью для обильного цветения
Наука

Метан на Макемаке испаряется несмотря на низкую температуру
Спорт и фитнес

Нутрициолог Мария Кардакова: строгие диеты в долгую не работают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet