Город, где ночь в отеле стоит дешевле ужина в Риме: неожиданный лидер европейских путешествий

Краков снова подтвердил статус одного из самых привлекательных городов Европы для коротких поездок. По результатам исследования, проведённого изданием Which? Travel, польский город пятый год подряд занял первое место среди лучших направлений для отдыха в Европе. Его обогнали даже такие признанные центры туризма, как Венеция и Вена, что лишний раз доказывает: Краков умеет очаровывать гостей.

Как выбирали лучший город

Организаторы опроса оценивали города по семи ключевым критериям: уровень сервиса и проживания, гастрономия, культурные достопримечательности, удобство передвижения, атмосфера без толп, возможности для шопинга и соотношение цены и качества. На основе этих показателей формировался итоговый балл.

Краков набрал впечатляющие 92% и оказался единственным городом, который получил пять звёзд за выгодные цены. По данным Kayak, средняя стоимость проживания здесь составляет всего 86 фунтов стерлингов (около 9800 рублей) за ночь, что делает его одним из самых доступных направлений в Европе.

Сильные стороны Кракова

Город получил высшие оценки не только за цены, но и за еду, напитки и удобство перемещений. Туристы отмечают, что в Кракове легко ориентироваться, а транспортная система позволяет быстро и недорого перемещаться по городу. Отели представлены в широком диапазоне — от бюджетных вариантов до стильных бутик-гостиниц.

Кроме того, Краков известен своим уютным историческим центром, в котором сохранились средневековые улицы, величественные церкви и площади. Центральная Рыночная площадь — сердце города и любимое место встреч как местных жителей, так и туристов.

Мнение путешественников

Отзывы посетителей подтверждают лидерство Кракова. Турист отметил:

"Красивый, в основном нетронутый город. Превосходная еда по справедливой цене. Я останавливался здесь много раз, и здесь много отелей с хорошим соотношением цены и качества. Дружелюбно и довольно безопасно".

Другой путешественник поделился впечатлением о визите в пасхальные дни:

"Мы посетили его в пасхальные выходные, поэтому было очень многолюдно, но атмосфера была оживленной. На рынках горело солнце, а по улицам с грохотом ездили лошади и экипажи".

А ещё один добавил:

"Красивый город, который я могу очень рекомендовать как место, чтобы открыть для себя немного Польши. Вокруг много достопримечательностей и легенд".

Что посмотреть в окрестностях

Отдельного внимания заслуживают однодневные экскурсии из Кракова. Туристы могут отправиться в музей Освенцим, который хранит память о трагических страницах истории XX века, или посетить уникальную соляную шахту в Величке, внесённую в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти поездки позволяют глубже понять польскую культуру и историю.

Почему стоит поехать именно сюда

Краков — это сочетание доступности, насыщенной истории и живой атмосферы. Он остаётся городом, где можно насладиться качественным отдыхом без больших затрат. Здесь есть всё для тех, кто ценит уют европейских улочек, вкусную еду, исторические памятники и дружелюбную атмосферу.

Заместитель редактора журнала Which? Travel Наоми Лич пояснила:

"Независимо от того, ищете ли вы культуру, искусство, историю или лучшую гастрономию, есть несколько европейских городов, которые вам это предоставят. Бронируйте заранее и выбирайте посещение вне сезона, чтобы получить лучшие цены".

Согласно исследованию Which? Travel, в пятёрку лучших городов Европы для отдыха вошли также Венеция в Италии, Валенсия в Испании, Вена в Австрии и Стамбул в Турции.