В Америке стартует заключительный день съезда демократической партии

В Чикаго начинается последний день общенационального съезда Демократической партии США, где центральной темой выбрана "битва за завтрашний день".

Гвоздем программы, который должен стать кульминацией четырехдневного собрания, будет выступление Камалы Харрис.

Она специально для этого ненадолго вернется в город. Два дня назад, после формального голосования, Харрис была официально объявлена кандидатом в президенты. Ожидается, что она примет номинацию и обнародует ключевые аспекты своей предвыборной платформы.

Накануне представитель по связям с общественностью избирательного штаба Харрис сообщил РИА Новости, что ее речь будет сосредоточена на решении насущных проблем американцев, особенно в экономической сфере. Харрис планирует обсудить меры по снижению цен на продукты, налоговые изменения, увеличение жилищного строительства и создание рабочих мест.

В среду на арене United Center выступили важные фигуры: кандидат в вице-президенты Тим Уолц, бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент Билл Клинтон. Интересно, что Хиллари Клинтон, жена Билла, уже обратилась к нации в первый день съезда.

В стремлении подорвать позиции республиканцев, демократы прибегали к популистским высказываниям, иногда балансирующим на грани личных выпадов. Билл Клинтон, например, открыто посмеялся над заявлениями республиканского кандидата Дональда Трампа о его уважении со стороны России и Северной Кореи.

Клинтон признался, что был поражен, услышав это заявление Трампа в дебатах с президентом Джо Байденом, и иронично назвал его талантливым актером.

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