Синхронистка из РФ Шишкина предложила Родченкову попробовать ее допинг-пробу на вкус

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина заявила экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, что он может попробовать ее допинг-пробу на вкус.



Напомним, что допинг-пробу берут из мочи. Шишкина сделала такое заявление после сообщения СВР о планах США провести кампании по "изоляции" России в мировом спорте.

"Отвечу за себя и свою команду…Если гражданин Родченков и его соратники хотят проверить наши пробы, то могут делать это сколько угодно и как угодно. В качестве новейшего исследования предлагаю ему, подобно сомелье, попробовать на вкус одну из моих первых проб, с чемпионата мира 2009 года, — она как раз уже настоялась. Приятной дегустации!" — цитирует Шишкину "СЭ".

Напомним, что в 2016 году Родченков сообщил New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде.

Фото: commons. wikimedia.org/МССУОР №1 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).