Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:10

Три главных признака: как за минуту определить свой тип кожи

Отсутствие блеска, стянутости и покраснения говорит о нормальном типе кожи, отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова. В комментарии NewsInfo она объяснила, как самостоятельно определить тип кожи и подобрать уход.

При отсутствии жалоб на состояние кожи поводов для беспокойства нет, отметила дерматолог.

"Если кожа не блестит по утрам, нет чувства стянутости и шелушения, или периодических покраснений, то беспокоиться не о чем, у вас нормальный тип кожи", — рассказала Галлямова.

По ее словам, жирный тип можно определить по характерным признакам.

"Если к вечеру начинает кожа блестеть, или начинает блестеть нос от волнения, "скатывается" косметика или даже можно провести простой тест, приложить салфетку ко лбу или к носу, если там останется след, то однозначно это жирная кожа", — дала определение эксперт.

Сухая кожа, по словам врача, имеет противоположные признаки.

"Если после умывания есть чувство стянутости, периодические шелушения, косметика ложится неровно, имеется в виду тональные средства, периодически появляются покраснения, есть чувство стянутости кожи и не любите умываться, однозначно кожа сухая", — добавила профессор.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

