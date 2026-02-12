Три главных признака: как за минуту определить свой тип кожи
Отсутствие блеска, стянутости и покраснения говорит о нормальном типе кожи, отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова. В комментарии NewsInfo она объяснила, как самостоятельно определить тип кожи и подобрать уход.
При отсутствии жалоб на состояние кожи поводов для беспокойства нет, отметила дерматолог.
"Если кожа не блестит по утрам, нет чувства стянутости и шелушения, или периодических покраснений, то беспокоиться не о чем, у вас нормальный тип кожи", — рассказала Галлямова.
По ее словам, жирный тип можно определить по характерным признакам.
"Если к вечеру начинает кожа блестеть, или начинает блестеть нос от волнения, "скатывается" косметика или даже можно провести простой тест, приложить салфетку ко лбу или к носу, если там останется след, то однозначно это жирная кожа", — дала определение эксперт.
Сухая кожа, по словам врача, имеет противоположные признаки.
"Если после умывания есть чувство стянутости, периодические шелушения, косметика ложится неровно, имеется в виду тональные средства, периодически появляются покраснения, есть чувство стянутости кожи и не любите умываться, однозначно кожа сухая", — добавила профессор.
