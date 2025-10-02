Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:25

Кожа превращается в начало новой жизни: учёные создали человеческие эмбрионы из фибробластов

Учёные вырастили человеческие эмбрионы из клеток кожи в лаборатории — профессор Шухрат Миталипов

Учёные из разных стран сделали шаг, который ещё недавно казался фантастикой: они смогли вырастить человеческие эмбрионы из яйцеклеток, в которые поместили ДНК клеток кожи. По сути, речь идёт о попытке воспроизвести процесс уменьшения числа хромосом в искусственно созданных гаметах — подход, ранее успешно опробованный на мышах.

Сравнение: естественный процесс и лабораторные опыты

Процесс Где происходит Особенность Результат
Естественное созревание яйцеклетки В организме женщины Клетки-предшественники проходят редукцию до 23 хромосом Готовая к оплодотворению яйцеклетка
Клонирование В лаборатории Ядро соматической клетки заменяет ядро яйцеклетки Клон с геномами одного родителя
Новый метод (эксперименты Миталипова) В лаборатории Ядро клетки кожи помещают в яйцеклетку с остановленным делением Возможность получения гамет с половинным набором хромосом

Советы шаг за шагом

  1. Удалить ядро из донорской яйцеклетки.

  2. Остановить её развитие на стадии деления хромосом.

  3. Пересадить внутрь ядро клетки кожи (фибробласта).

  4. Оплодотворить полученную клетку спермой донора.

  5. Использовать электрический импульс и препараты для запуска деления.

  6. Дождаться, пока лишние хромосомы будут устранены.

  7. Отслеживать развитие до стадии бластоцисты (5-6 дней).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать технологию готовой к клиническому применению.
    Последствие: риск появления эмбрионов с генетическими дефектами.
    Альтернатива: использовать метод пока только как исследовательский инструмент.

  • Ошибка: игнорировать биологические сигналы, запускающие деление яйцеклетки.
    Последствие: процесс застревает, хромосомы не разделяются.
    Альтернатива: стимулировать кальциевый сигнал электрическим импульсом.

  • Ошибка: полагать, что метод сразу решит проблему бесплодия.
    Последствие: завышенные ожидания и разочарование пациентов.
    Альтернатива: рассматривать технологию как фундаментальную основу для будущих разработок.

А что если…

А что если в будущем удастся довести технологию до совершенства? Это могло бы открыть путь к созданию гамет из клеток кожи любого человека — и позволить однополым парам или женщинам с тяжёлым бесплодием иметь детей с генами обоих родителей. Однако при этом встанут серьёзные этические вопросы: от допустимости экспериментов до опасений о "конструировании" детей.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Возможность создать яйцеклетки из клеток кожи Высокая вероятность дефектов
Новый путь для бесплодных пар и однополых союзов Этические ограничения
Прорыв в изучении механизмов редукции хромосом Низкая эффективность (только 9% дошли до бластоцист)
База для новых репродуктивных технологий Запрет на клонирование человека

FAQ

Сколько эмбрионов удалось получить?
Около 9% оплодотворённых яйцеклеток развились до стадии бластоцисты.

Можно ли уже применять метод в клинике?
Нет. Учёные признают, что технология пока слишком нестабильна и рискованна.

Почему это важно для науки?
Метод открывает путь к пониманию того, как клетки уменьшают число хромосом и как можно управлять этим процессом.

Мифы и правда

  • Миф: учёные хотят клонировать человека.
    Правда: цель — создать гаметы из клеток кожи, а не полных клонов.

  • Миф: технология уже позволяет однополым парам иметь детей.
    Правда: пока это только лабораторные опыты с низкой эффективностью.

  • Миф: хромосомы делятся сами по себе.
    Правда: процесс запускается специальными сигналами, которые в лаборатории приходится имитировать.

Исторический контекст

  1. Первые опыты клонирования животных проводились ещё в XX веке (овечка Долли — 1996 год).

  2. В начале 2000-х начались эксперименты по получению искусственных гамет у мышей.

  3. Работа Шухрата Миталипова и его коллег стала первым подтверждением жизнеспособности такого метода на человеческом материале.

"Я считаю, что этот подход в настоящее время слишком незрел, чтобы рассматриваться для клинического применения", — сказал профессор Митинори Сайтоу.

"Это достижение станет основой для новых технологий", — добавил профессор Кацухико Хаяши.

"Суть в том, что мы уже прошли полпути, но пока не достигли желаемого результата", — подытожил Шухрат Миталипов.

Три интересных факта

  1. Девочки формируют запас яйцеклеток ещё в утробе матери — он не пополняется в течение жизни.

  2. В естественных условиях яйцеклетка "ждёт" сигнала от сперматозоида, чтобы завершить редукцию хромосом.

  3. Современные эксперименты показывают: клетки кожи можно перепрограммировать не только в яйцеклетки, но и в сперматозоиды (на мышах).

