Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вакцинация в плечо
Вакцинация в плечо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:04

Кожа открыла тайный вход: простое растяжение превращает её в ворота для вакцин и мощный иммунный щит

Исследование INSERM и Королевского колледжа Лондона подтвердило перспективы безыгольной вакцинации через кожу

Учёные сделали неожиданный шаг к будущему медицины: оказалось, что простое растяжение кожи может усилить её проницаемость и активировать иммунные клетки. Это открытие открывает дорогу к безыгольной вакцинации — безопасной, безболезненной и потенциально более эффективной, чем традиционные уколы.

Как работает метод

Когда кожа растягивается, её коллагеновые волокна перестраиваются, а волосяные фолликулы временно раскрываются. В этот момент через них могут проникать даже крупные молекулы, включая лекарственные препараты или вакцины.

Исследователи использовали устройство, создающее отрицательное давление: кожа растягивалась около 20 минут и становилась проницаемой для веществ, меченных флуоресцентным маркером. Спустя 15 минут барьерные свойства кожи восстанавливались.

Иммунный отклик

Растяжение кожи не только делает её проницаемой, но и стимулирует иммунный ответ. Через сутки после процедуры у мышей наблюдалось увеличение количества иммунных клеток в коже. Более того, изменялась экспрессия более тысячи генов, включая те, что отвечают за выработку цитокинов — сигнальных молекул иммунной системы.

"Следует быть очень осторожным с тем, что вы наносите на кожу. Мы показали, что этот путь можно использовать для доставки вакцин, но он также может облегчить проникновение токсичных соединений или стимулировать воспаление или аллергию", — предупредила иммунолог Элоди Сегура из INSERM.

Сравнение методов вакцинации

Метод Преимущества Недостатки
Подкожная инъекция Быстрое введение препарата, отработанная методика Боль, страх уколов, риск инфицирования
Растяжение кожи с вакциной Безболезненно, активирует иммунитет, равномерное поступление Метод в стадии исследований, возможны аллергии

Эксперименты с вакциной против гриппа

Мышам наносили вакцину на кожу и одновременно растягивали её. Флуоресцентный маркер показал, что антиген медленно поступал в кровоток и концентрировался в лимфатических узлах.

Неожиданно выяснилось: добавление адъюванта (усилителя) не дало лучшего результата — растяжения кожи оказалось достаточно для активации иммунитета.

"Простое растяжение кожи оказалось более эффективным, чем введение той же вакцины с помощью иглы", — отметил профессор Стюарт Джонс из Королевского колледжа Лондона.

Ошибка, Последствие, Альтернатива

  • Ошибка: Считать, что кожа непроницаема для крупных молекул.
    Последствие: Недооценка потенциала неинвазивных методов доставки.
    Альтернатива: Использовать растяжение кожи для введения вакцин и терапий.

  • Ошибка: Полагать, что мышиные модели полностью отражают реакции человека.
    Последствие: Завышенные ожидания от метода.
    Альтернатива: Проводить параллельные клинические исследования на людях.

  • Ошибка: Игнорировать риски аллергии и воспалений.
    Последствие: Усложнение внедрения технологии.
    Альтернатива: Тщательно тестировать безопасность метода.

А что если метод внедрят в медицину?

Безыгольная вакцинация может революционизировать профилактику болезней: исчезнет страх уколов, снизится риск заражений при инъекциях, а массовые кампании вакцинации станут проще. Особенно это актуально для детей и людей с фобией игл.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Безболезненный способ вакцинации Метод пока не проверен на людях
Усиление иммунного ответа Возможна повышенная чувствительность кожи
Равномерное поступление препарата Требует специального устройства
Перспективы для диагностики и терапии Риск проникновения токсинов

FAQ

Может ли метод заменить все уколы?

Нет, но он может стать альтернативой для ряда вакцин и терапий.

Безопасно ли это для кожи человека?

Первые эксперименты показали аналогичную реакцию у людей, но нужны дополнительные исследования.

Когда появится технология в клиниках?

Если испытания подтвердят эффективность и безопасность, через 5-10 лет метод может использоваться в медицине.

Мифы и правда

  • Миф: растяжение кожи повреждает её.
    Правда: процедура не рвёт ткани, а лишь временно перестраивает коллаген.

  • Миф: вакцина без укола не может быть эффективной.
    Правда: опыты показали, что иммунитет даже усиливается.

  • Миф: метод опаснее обычных инъекций.
    Правда: при контролируемом применении он безопасен, но требует проверки.

Исторический контекст

Идея безыгольной вакцинации обсуждается с середины XX века. Были эксперименты с пластырями, аэрозолями и микроскопическими иглами. Однако у всех методов были ограничения. Впервые же показано, что простое физическое воздействие — растяжение кожи — способно повысить проницаемость и активировать иммунитет.

Три интересных факта

  1. Кожа человека — самый большой орган, весом до 16 % массы тела.
  2. Через волосяные фолликулы можно доставлять не только лекарства, но и наночастицы.
  3. В мировой практике ежегодно проводится более 16 млрд инъекций — замена хотя бы части на безыгольные методы может изменить здравоохранение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы впервые нашли доказательства существования ледяных планетезималей за пределами Солнечной системы сегодня в 6:46

Звёздное кладбище раскрывает тайну: ледяные обломки в атмосфере белого карлика меняют представления о жизни во Вселенной

Астрономы впервые зафиксировали, как белый карлик "поедает" ледяную планетезималь. Это открытие приближает нас к пониманию условий для жизни во Вселенной.

Читать полностью » Китайские исследователи выявили активные зоны Луны, где оползни угрожают будущим базам и посадкам сегодня в 5:45

Спутник Земли строит козни: лунотрясения запускают каскады обвалов, а мы мечтаем ставить станции

Луна оказалась гораздо живее, чем мы привыкли думать. Свежие оползни и скрытые лунотрясения меняют карту рисков: где безопасно садиться и строить первые базы — а какие зоны лучше обходить стороной.

Читать полностью » NASA модернизировало ракету SLS для полёта экипажа к Луне в рамках миссии Artemis II сегодня в 4:21

Луна зовёт: NASA запускает миссию, которая изменит представление о космосе

NASA готовит Artemis II к первому пилотируемому облёту Луны. Узнайте, какие новые технологии сделали ракету безопаснее и надёжнее.

Читать полностью » Профессор Лора Ревелл: сажа и хлор из ракетных двигателей разрушают озон сегодня в 3:22

Космос открывает новые горизонты, но закрывает небо: чем обернётся гонка ракет для Земли

Космическая гонка ускоряется, но вместе с ней растёт угроза для озонового слоя. Учёные предупреждают: последствия могут оказаться долгосрочными.

Читать полностью » Университет Аляски: арктические реки становятся мутными из-за серной кислоты и растворённых металлов сегодня в 2:16

Арктика меняет цвет: реки на Аляске превратились в ржавые потоки

Реки Аляски меняют цвет и становятся опасными для жизни. Учёные раскрыли скрытый механизм, который запускает этот процесс.

Читать полностью » Учёные зафиксировали рекордное разрастание саргассума в Атлантике длиной 9 тысяч км сегодня в 1:09

Атлантика скрывает живой шрам: загадочный пояс водорослей растянулся на 9 тысяч километров

В Атлантике возникла гигантская полоса бурых водорослей. Учёные спорят, приносит ли она пользу или грозит обернуться глобальной экологической проблемой.

Читать полностью » Учёные NASA: Луна ежегодно удаляется от Земли на 3,8 сантиметра сегодня в 0:26

Луна ускользает от Земли: что мы потеряем вместе с ней

Луна постепенно удаляется от Земли, и этот процесс меняет не только орбиту спутника, но и саму жизнь на нашей планете.

Читать полностью » В Хистрии нашли уникальный римский клад с монетами и ювелирными изделиями вчера в 23:39

Римский дом сгорел 1800 лет назад, но раскрыл тайну: клад монет и драгоценностей застыл в огне

Римский дом в Хистрии сгорел восемнадцать веков назад, но сохранил тайну — "слепок" сундука с монетами и украшениями. Что это меняет в истории города?

Читать полностью »

Новости
Наука

Устойчивость к заболеваниям у современных людей — наследие денисовцев, унаследованное через поколения
Авто и мото

Госавтоинспекция предупредила об увеличении числа ДТП в сентябре из-за погодных условий
Технологии

iPhone 17 Pro Max показал почти 8 часов автономной работы в тесте The Tech Chap
Культура и шоу-бизнес

Риз Уизерспун объяснила, почему Дэвид Финчер отказал ей в роли в фильме "Исчезнувшая"
Туризм

Как почувствовать дух Тбилиси за один день: хинкали, Старый город и бани
Красота и здоровье

Офтальмолог Хадижат Сулейманова предупредила о рисках охлаждения глаз и век льдом
Питомцы

Ветеринарные центры рекомендовали наборы для выращивания зелени в домашних условиях для кошек
Еда

Венский штрудель с яблоками и изюмом выпекают при температуре 180 градусов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet