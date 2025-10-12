Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ожог
Ожог
© freepik.com is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:28

Кожа горит — не трогай сметану: что действительно помогает при солнечных ожогах

Масла и сметана усиливают воспаление при солнечных ожогах — Ирина Скорогудаева

Солнечные ожоги — одна из самых частых проблем в жаркий сезон. Даже кратковременное пребывание на солнце без защиты может привести к покраснению, боли и шелушению кожи. Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала, как правильно действовать при ожоге и чего категорически нельзя делать, чтобы не усугубить состояние кожи.

Сравнение популярных средств при солнечных ожогах

Средство Эффект Когда применять Комментарий врача
Пантенол противовоспалительный, заживляющий сразу после ожога снижает воспаление, ускоряет регенерацию
Бепантен антисептический и увлажняющий при наличии пузырей и раздражения лучше выбирать вариант с антибиотиком
Охлаждающий гель с алоэ вера успокаивает и увлажняет при лёгких ожогах эффективен при первых симптомах
Масла (оливковое, подсолнечное и т. д.) создают плёнку, мешающую дыханию кожи противопоказаны усиливают воспаление
Сметана кратковременное охлаждение не рекомендуется не обладает лечебным эффектом

Советы шаг за шагом

  1. Переместитесь в тень. Как только заметили покраснение или жжение, уйдите с солнца.

  2. Охладите кожу. Приложите прохладный (не ледяной!) компресс на 10-15 минут. Это снизит боль и отёк.

  3. Используйте лечебные средства. Нанесите пантенол, бепантен или гель с алоэ вера. Они помогут восстановить кожу.

  4. Пейте больше жидкости. Ожоги обезвоживают организм, поэтому важно восполнить запасы воды.

  5. Избегайте солнечных лучей. До полного восстановления кожа должна быть защищена от повторного воздействия ультрафиолета.

  6. Не сдирайте шелушащуюся кожу. Это может привести к рубцам и инфицированию.

"Это ошибочный подход, когда пытаются маслами всё это замазать, ничего хорошего не будет," — предупреждает врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: смазывать ожоги маслом или сметаной.
    Последствие: масло удерживает тепло и усиливает воспаление, а сметана не лечит кожу.
    Альтернатива: использовать аптечные спреи с пантенолом, которые охлаждают и ускоряют заживление.

  • Ошибка: прикладывать лёд напрямую.
    Последствие: можно получить холодовой ожог.
    Альтернатива: охлаждайте кожу влажной салфеткой или тканью, смоченной прохладной водой.

  • Ошибка: использовать спиртовые растворы.
    Последствие: дополнительное раздражение и сухость.
    Альтернатива: выбирайте безалкогольные гели и кремы.

А что если…

А что если ожог сильный и появились пузыри? В этом случае нельзя прокалывать их самостоятельно. Следует обработать кожу антисептическим кремом и обратиться к врачу — возможно, потребуется лечение антибиотиками.

А если ожог сопровождается повышением температуры и ознобом? Это может быть признаком солнечного удара или обширного поражения кожи. Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

А если ожог небольшой, но кожа зудит? Используйте лёгкий крем с алоэ или пантенолом, избегайте трения и ношения тесной одежды.

Плюсы и минусы аптечных средств после ожогов

Плюсы Минусы
Быстро снимают боль и воспаление Не заменяют медицинскую помощь при сильных ожогах
Увлажняют и восстанавливают кожу Некоторые средства могут вызывать аллергию
Подходят для всех типов кожи Требуется регулярное нанесение
Предотвращают образование рубцов Цена некоторых препаратов достаточно высока

FAQ

Что делать сразу после солнечного ожога?
Уйти с солнца, охладить кожу и нанести средство с пантенолом или алоэ вера.

Можно ли использовать масла для лечения?
Нет. Масла усиливают воспаление и задерживают тепло в коже.

Когда идти к врачу?
Если появились пузыри, озноб, головная боль, тошнота или повышение температуры.

Как предотвратить солнечные ожоги?
Используйте солнцезащитный крем SPF 30 и выше, избегайте пребывания на солнце с 11:00 до 16:00.

Мифы и правда

  • Миф: сметана помогает при ожогах.
    Правда: она не лечит кожу, а лишь создаёт кратковременное ощущение прохлады.

  • Миф: если кожа не болит, значит ожога нет.
    Правда: боль может появиться спустя несколько часов после воздействия солнца.

  • Миф: загар защищает от ожогов.
    Правда: даже загорелая кожа нуждается в защите, иначе повреждения только накапливаются.

Исторический контекст

Ещё в древности люди пытались лечить ожоги маслами и кисломолочными продуктами, полагая, что они смягчают кожу. Однако с развитием дерматологии стало ясно, что такие методы лишь усугубляют воспаление. Современные препараты на основе пантенола и декспантенола стали стандартом первой помощи при солнечных ожогах. Они не только охлаждают, но и стимулируют естественное заживление кожи.

Сегодня косметическая индустрия выпускает целые линии средств "after sun", включающих алоэ, гиалуроновую кислоту и витамины, которые помогают коже быстрее восстановиться после ультрафиолетового стресса.

Три интересных факта

  1. Даже лёгкий солнечный ожог повышает риск рака кожи на 30%, если случается регулярно.

  2. После ожога кожа теряет влагу в 10 раз быстрее, чем обычно.

  3. Средства с пантенолом изначально создавались для лечения ожогов у космонавтов.

