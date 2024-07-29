Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся дочерним предприятием РЖД, объявила о компенсационных мерах для пассажиров, пострадавших в результате железнодорожного происшествия под Волгоградом. Согласно заявлению компании в их официальном Telegram-канале, всем пассажирам, находившимся в поезде во время инцидента, будет возмещена полная стоимость билетов, а также начислено 24 тысячи бонусных баллов по программе лояльности "РЖД Бонус".
Инцидент произошел в понедельник на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Грузовой автомобиль "Камаз" выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и столкнулся с пассажирским составом №491, следовавшим по маршруту Казань — Адлер. В результате столкновения 9 вагонов сошли с рельсов, из них 7 опрокинулись.
По информации МЧС РФ, в поезде находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили легкие травмы в виде ссадин и ушибов, 30 человек, включая 15 детей, были госпитализированы. Движение поездов на данном участке было приостановлено.
ФПК также сообщила, что пассажиры могут рассчитывать на дополнительные выплаты от страховой компании АО "СОГАЗ". Для получения подробной информации о страховых выплатах пассажирам рекомендуется обращаться по телефону горячей линии страховщика.
Компания также проинформировала, что личные вещи пострадавших, обнаруженные на месте происшествия, будут доставлены на станцию Котельниково для последующей передачи владельцам.
ФПК обращает внимание пассажиров на то, что в настоящее время движение поездов на затронутом направлении осуществляется с задержками. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые прилагают все усилия для скорейшего восстановления нормального движения на этом участке железной дороги.
Фото: commons. wikimedia.orgМаксонеганы (Шекалёв Иван)(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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