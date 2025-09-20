Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:05

Ковид не исчез, но стал мягче: врачи сравнивают его с сезонными формами гриппа

Врач Александр Мясников объяснил, почему новые штаммы коронавируса стали заразнее, но легче

Коронавирус с каждым новым вариантом меняется, но, по словам врачей, тенденция очевидна: штаммы становятся заразнее, но переносятся легче. Сегодня ковид всё чаще проявляется как обычная форма ОРЗ, чему способствовало формирование коллективного иммунитета.

"Я бы на это не ориентировался, потому что вкус и обоняние могут теряться при очень многих вирусах и это несвойственно именно для ковида сегодня. К эпидемии он, конечно, не приведёт", — заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Как меняется вирус

  • Новые штаммы появляются примерно каждые 2-3 месяца.
  • Каждый вариант отличается большей заразностью, но меньшей тяжестью течения.
  • Потеря обоняния и вкуса больше не считается характерным симптомом ковида.

Вакцины и защита

Разработка новых препаратов требует времени, и вирус успевает мутировать быстрее. Однако существующие вакцины остаются полезными: они защищают людей из группы риска от тяжёлых осложнений и снижают нагрузку на систему здравоохранения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать лёгкие симптомы и выходить на работу.
    Последствие: быстрое распространение вируса среди коллег и семьи.
    Альтернатива: оставаться дома при первых признаках ОРЗ.

  • Ошибка: полностью отказываться от вакцинации.
    Последствие: риск тяжёлых осложнений у пожилых и хронически больных.
    Альтернатива: использовать даже предыдущие версии вакцин как базовую защиту.

  • Ошибка: ориентироваться только на потерю обоняния.
    Последствие: позднее выявление болезни.
    Альтернатива: учитывать весь комплекс симптомов — кашель, насморк, слабость.

А что если…

Если ковид окончательно станет "обычной простудой", это снизит уровень тревоги в обществе, но сохранит потребность в ежегодной вакцинации групп риска — по аналогии с гриппом.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Более лёгкое течение болезни Быстрое распространение
Снижение числа осложнений Вакцины не успевают за мутациями
Коллективный иммунитет укрепился Риск для людей с хроническими болезнями

FAQ

Можно ли отличить ковид от простуды?
Сегодня это сложно: симптомы схожи. Точный ответ даёт только тест.

Нужны ли новые прививки, если болезнь протекает легко?
Да, особенно для людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

Есть ли риск новой эпидемии?
По словам врачей, нет: вирус слишком ослаб, чтобы вызвать глобальную вспышку.

Мифы и правда

  • Миф: ковид исчез.
    Правда: вирус продолжает циркулировать, но его течение стало мягче.

  • Миф: потеря обоняния — обязательный симптом.
    Правда: этот признак встречается и при других вирусах, сегодня он не характерен для ковида.

  • Миф: старые вакцины бесполезны.
    Правда: они снижают риск тяжёлых осложнений.

Исторический контекст

  • В 2020 году потеря обоняния считалась "визитной карточкой" коронавируса.
  • В 2021–2022 годах появлялись новые штаммы (дельта, омикрон), отличавшиеся тяжестью или заразностью.
  • Сегодня вирус эволюционировал в сторону лёгкого течения, но высокой скорости распространения.

Три интересных факта

  1. Коронавирус относится к числу РНК-вирусов, которые мутируют быстрее ДНК-вирусов.
  2. Коллективный иммунитет формируется не только за счёт вакцинации, но и после перенесённых заболеваний.
  3. Учёные прогнозируют, что ковид со временем окончательно превратится в сезонный вирус, подобный гриппу.

