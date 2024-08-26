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Как правильно кормить котёнка: советы
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Не верьте мифам! Как правильно кормить котёнка

Как правильно кормить котёнка: советы

Правильный рацион поможет вашему питомцу вырасти здоровым и сильным. Давайте разберемся, чем стоит кормить котёнка.

Обязательно выбирайте специализированные корма для котят, так как они содержат все необходимые витамины и минералы для роста. Читайте состав и выбирайте корма с высоким содержанием белка.

Смешивайте сухой и влажный корм для разнообразия. Влажный корм помогает увлажнять рацион, а сухой поддерживает здоровье зубов.

Если вы предпочитаете натуральное кормление, используйте курицу, индейку или рыбу. Однако избегайте лука, чеснока и молока, так как они могут быть токсичными для кошек.

Котят нужно кормить 4-5 раз в день маленькими порциями. Постепенно уменьшайте количество кормлений до 2-3 раз в день по мере взросления.

Фото: commons.wikimedia.org/Stephan Czuratis(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)

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