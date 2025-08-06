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Французская кухня
Французская кухня
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Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:40

Маленькие гастробары Котора: от серрано до местного пршутто

Тайные дворики Котора: где сыр и прошутто вкуснее всего

Визит в Котор — не только о старинных стенах и видом на залив, но и о вкусах, скрытых в узких улочках. Я сбился с пути между крепостными воротами и наткнулся на заведения, где за деревянным столом подают сыр, сделанный в соседнем селе, и тонкие ломтики пршуто, вяленого прямо на солнце.

Уютные залы и тихие дворики

Первый бар — "Тиха Коноба" у восточной стены. Здесь нет вывесок, только деревянная дверь и свеча на пороге. Внутри — несколько столов, старые семейные фото на стенах и каменная плита, где хозяин нарезает сыр прямо при вас. Место держится на сарафанном радио, и шансов найти его без совета местного почти нет.

Лучшие сыры и прошутто

В каждом уголке Котора я пробовал:

  • Kremna Škripavac — мягкий овечий сыр из соседних деревень;
  • Kotoranski Pršut — мясо, выдержанное на морском ветру;
  • Njeguški Sir — копчёный сыр из села Негуши;
  • Brie с травами местного производства;
  • Мед с горных пасек в качестве лёгкой сладкой ноты.

Винная карта и атмосфера

В гастробаре "Улица Вина" выбор вин — это мини-энциклопедия Черногории: от сухого Vranac до розового Prošek. Здесь же подают сырную тарелку с карамелизированным луком и оливками. За столиком у окна видна крепость, а в воздухе витает запах дубовой бочки.

Ноты сырного гурмана

Сыр нужно пробовать при комнатной температуре, и я стал свидетелем, как местный сомелье оставляет кусочек Njeguški Sir на 10 минут на подоконнике, чтобы он "раскрылся". Именно тогда в каждом куске слышен аромат кедровых рощ и солёного ветра.

Ночной вкус Котора

Заканчивая маршрут в баре "Морская Ложа", я поднялся на террасу над заливом. Под звёздами сыр и пршуто кажутся особенными: свежесть ночного бриза и лёгкий скрип деревянного пола добавляют вкусу глубины. Здесь я понял: настоящая гастрономия — это не о помпезности, а о простоте и умении слышать продукт.

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