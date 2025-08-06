День в каяке: от тихих бухт до секретных пляжей Черногории
Под первым лучом солнца я скользнул на своём каяке по зеркальной воде залива. Ни экскурсионных групп, ни инструктора — только лёгкое биение весла и перспектива открыть места, где не ступала нога массового туриста.
Путь к стартовой точке
Начните из Которской бухты у старой рыбацкой пристани. Здесь можно арендовать каяк прямо у воды и получить краткую инструкцию по гребле. Заправьтесь водой и легким перекусом — впереди до обеда минимум 15 км по воде.
Стоит взять в каяк
Чтобы день прошёл без хлопот, положите в герметичный мешок:
- воду и лёгкие закуски (энергетические батончики, орехи);
- карта залива и компас или офлайн-навигатор;
- крем от солнца и кепку с козырьком;
- минимальную аптечку (пластыри, антисептик);
- смартфон в водонепроницаемом чехле.
Тихие бухты за Перастом
Проплыв мимо старинных вилл, сверните к западному берегу у деревни Пераст. Здесь скрыты узкие лагуны со спуском по камням. Вода здесь прозрачнее, а рядом — скальные выступы, с которых смело можно нырять.
Заброшенный маяк и краеведение
Дальше на север лежит мыс Свети Марко, где стоит заброшенный маяк. Сплав до него займёт около часа. Учтите: входить внутрь запрещено, но вокруг причудливые виды на залив и возможность остановиться на пикник прямо на скалах.
Охота за морскими обитателями
На обратном пути можно выйти на несколько минут в мелководье у острова Святого Джорджа. Здесь часто встречаются морские ежи и маленькие крабы. Неплохо иметь маску и трубку — в каяке это сделать проще, чем с берега.
Заключительный штрих
За пару часов до заката вернитесь в Которскую бухту, успев насладиться переливами солнца в лёссе крепостных стен. Лёгкая усталость в руках и лёгкое покалывание от солёного ветра — признак по-настоящему прожитого дня.
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