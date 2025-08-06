День в каяке: от тихих бухт до секретных пляжей Черногории

Под первым лучом солнца я скользнул на своём каяке по зеркальной воде залива. Ни экскурсионных групп, ни инструктора — только лёгкое биение весла и перспектива открыть места, где не ступала нога массового туриста.

Путь к стартовой точке

Начните из Которской бухты у старой рыбацкой пристани. Здесь можно арендовать каяк прямо у воды и получить краткую инструкцию по гребле. Заправьтесь водой и легким перекусом — впереди до обеда минимум 15 км по воде.

Стоит взять в каяк

Чтобы день прошёл без хлопот, положите в герметичный мешок:

воду и лёгкие закуски (энергетические батончики, орехи);

карта залива и компас или офлайн-навигатор;

крем от солнца и кепку с козырьком;

минимальную аптечку (пластыри, антисептик);

смартфон в водонепроницаемом чехле.

Тихие бухты за Перастом

Проплыв мимо старинных вилл, сверните к западному берегу у деревни Пераст. Здесь скрыты узкие лагуны со спуском по камням. Вода здесь прозрачнее, а рядом — скальные выступы, с которых смело можно нырять.

Заброшенный маяк и краеведение

Дальше на север лежит мыс Свети Марко, где стоит заброшенный маяк. Сплав до него займёт около часа. Учтите: входить внутрь запрещено, но вокруг причудливые виды на залив и возможность остановиться на пикник прямо на скалах.

Охота за морскими обитателями

На обратном пути можно выйти на несколько минут в мелководье у острова Святого Джорджа. Здесь часто встречаются морские ежи и маленькие крабы. Неплохо иметь маску и трубку — в каяке это сделать проще, чем с берега.

Заключительный штрих

За пару часов до заката вернитесь в Которскую бухту, успев насладиться переливами солнца в лёссе крепостных стен. Лёгкая усталость в руках и лёгкое покалывание от солёного ветра — признак по-настоящему прожитого дня.