Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Каяк Пунта Монелья
Каяк Пунта Монелья
© commons.wikimedia.org by Tatiana Yalovaya is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:44

День в каяке: от тихих бухт до секретных пляжей Черногории

Как я оседлал волну Боко-Котора без гида и не заблудился

Под первым лучом солнца я скользнул на своём каяке по зеркальной воде залива. Ни экскурсионных групп, ни инструктора — только лёгкое биение весла и перспектива открыть места, где не ступала нога массового туриста.

Путь к стартовой точке

Начните из Которской бухты у старой рыбацкой пристани. Здесь можно арендовать каяк прямо у воды и получить краткую инструкцию по гребле. Заправьтесь водой и легким перекусом — впереди до обеда минимум 15 км по воде.

Стоит взять в каяк

Чтобы день прошёл без хлопот, положите в герметичный мешок:

  • воду и лёгкие закуски (энергетические батончики, орехи);
  • карта залива и компас или офлайн-навигатор;
  • крем от солнца и кепку с козырьком;
  • минимальную аптечку (пластыри, антисептик);
  • смартфон в водонепроницаемом чехле.

Тихие бухты за Перастом

Проплыв мимо старинных вилл, сверните к западному берегу у деревни Пераст. Здесь скрыты узкие лагуны со спуском по камням. Вода здесь прозрачнее, а рядом — скальные выступы, с которых смело можно нырять.

Заброшенный маяк и краеведение

Дальше на север лежит мыс Свети Марко, где стоит заброшенный маяк. Сплав до него займёт около часа. Учтите: входить внутрь запрещено, но вокруг причудливые виды на залив и возможность остановиться на пикник прямо на скалах.

Охота за морскими обитателями

На обратном пути можно выйти на несколько минут в мелководье у острова Святого Джорджа. Здесь часто встречаются морские ежи и маленькие крабы. Неплохо иметь маску и трубку — в каяке это сделать проще, чем с берега.

Заключительный штрих

За пару часов до заката вернитесь в Которскую бухту, успев насладиться переливами солнца в лёссе крепостных стен. Лёгкая усталость в руках и лёгкое покалывание от солёного ветра — признак по-настоящему прожитого дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как я приземлился в Подгорице и выехал на Жигули к первому дикому пляжу сегодня в 4:15

Первый взгляд на Черногорию: серпантин и неожиданности аренды авто

Прилетев в Подгорицу и сев за руль «Жигулей», я прошёл узкие серпантины, подписал декларацию на ввоз авто и нашёл уединённую бухту за Перастом без туристов и лежаков.

Читать полностью » Где найти нетронутый Адриатик: секретные пляжи Черногории сегодня в 3:11

Скрытые бухты Черногории: мой опыт купания без толпы

Узнайте, где в Черногории спрятаны уединённые пляжи без толп, как добраться до Kristalna, Crvena Stijena и Hladna Uvala, и какие формальные нюансы стоит учесть.

Читать полностью » Как снизить риск акклиматизации при отдыхе на море — рекомендации медиков сегодня в 2:25

Отпуск мечты начинается с температуры и слабости: в чём подвох моря

Акклиматизация способна испортить даже самый идеальный морской отпуск. Разбираемся, как подготовить организм к перемене климата и не страдать на отдыхе и после него.

Читать полностью » Как собрать чемодан в отпуск без стресса: полный список по категориям сегодня в 1:37

Минус стресс, плюс место: как собрать чемодан и не сойти с ума

Как собрать чемодан на море и ничего не забыть? Всё — от документов до крема для загара: полный список, лайфхаки и вещи, которые точно пригодятся.

Читать полностью » Что влияет на возврат денег за авиабилет — объясняют юристы и авиакомпании сегодня в 0:26

Одна ошибка — и билет становится бесполезным: что не прощают авиакомпании

Возврат билета на самолет — не просто клик мышкой. Что скрывают условия тарифов, почему ваучер лучше денег и как не потерять всё? Читайте — и будьте во всеоружии.

Читать полностью » Россияне вошли в топ туристов в Турции в 2025 году — более 10% от общего потока вчера в 23:14

Верх — рекорды, низ — тревога: почему турецкий туризм выглядит успешным только на бумаге

В Турции бьют рекорды по доходам от туризма, но за фасадом цифр — проблемы у отелей. Как поведут себя туристы во второй половине года?

Читать полностью » Власти Краснодарского края призвали туристов отказаться от отдыха из-за наводнений вчера в 22:26

Отдых на грани: туристов в Краснодарском крае отрезало от мира потоками воды

На Кубани туристов отрезало от мира из-за наводнения, а в Лермонтово отдыхающие рискуют жизнью ради видео и купания на бревнах. Спасатели бьют тревогу.

Читать полностью » Госдума рассмотрит законопроект о росте штрафов за курение и хулиганство в самолёте вчера в 21:11

Небо не прощает: штрафы за нарушение порядка на борту ужесточаются по максимуму

Хулиганство и курение в самолёте могут обойтись в 10 раз дороже. В Госдуме предложили ужесточить наказания за нарушения на борту воздушных судов.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Как ограничение калорий и температура влияют на старение плодовых мушек
Садоводство

Теплица готовится к зиме: секреты осенней подготовки для богатого урожая
Питомцы

Породы собак, которые прекрасно переносят зимние условия
Туризм

Перелеты в Доминикану: достаточно ли места для возвращения русских туристов?
Питомцы

Кошки и хомяки: что нужно знать владельцам для мирного сосуществования
Питомцы

Поведение кошек во время телефонных разговоров объяснили зоопсихологи
Еда

Как приготовить фисташковый торт с малиной: пошаговая инструкция
Питомцы

Способы дать кошке лекарство без стресса: инструкция от специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru