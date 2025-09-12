Улицы ЮНЕСКО, море и тишина: Котор ломает стереотипы о дорогом отпуске

В Европе ещё остаются уголки, куда не добралась волна массового туризма. Одним из таких мест стал приморский город Котор в Черногории — курорт на Адриатике, где можно совместить отдых у моря с прогулками по средневековым улочкам и при этом не переплачивать.

Дешевле, чем в Хорватии

Город, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, остаётся относительно свободным от толп.

"Черногория быстро становится одним из самых популярных и перспективных направлений в Европе. Менее многолюдная альтернатива Хорватии, она предлагает похожие города и пляжи, но примерно на 20-30% дешевле", — отметили в eurochange.

Стоимость отдыха здесь действительно привлекает: бокал пива в кафе обойдётся примерно в 250 ₽, ужин из трёх блюд на двоих — около 4 500 ₽, чашка кофе — 200 ₽. А ночь в четырёхзвёздочном отеле для пары стоит от 6 000 ₽.

Как добраться

Перелёт из Москвы в Подгорицу, столицу Черногории, можно найти за 15 000 ₽. Оттуда до Котора всего несколько часов на автомобиле. Дорога проходит по живописным маршрутам вдоль Адриатического побережья.

Гастрономия и традиции

Кухня Черногории сочетает влияние гор и моря: много блюд из мяса и рыбы. Национальный хит — чевапи: колбаски из фарша с лепёшкой и луком. Не менее известен негушский прошутто - вяленое мясо из горного села Негуши. Его готовят почти год: мясо солят, слегка коптят и оставляют сушиться на свежем воздухе.

Также стоит попробовать бурек — слоёное тесто с мясной или сырной начинкой, популярное на всём Балканском полуострове.