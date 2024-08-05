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Вкусные и сочные котлеты по-деревенски: пошаговый рецепт
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Как приготовить вкусные и нежные котлеты по-деревенски

Вкусные и сочные котлеты по-деревенски: пошаговый рецепт

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных котлет по-деревенски. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как это сделать.

Ингредиенты:

  • Смешанный фарш — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Молотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. В миске взбить яйцо.
  2. Пропустить чеснок через пресс.
  3. Картофель натереть на мелкой тёрке.
  4. Лук мелко нарезать.
  5. Смешать фарш, лук, яйцо, муку, чеснок и картофель. Посолить и поперчить.
  6. Сформировать котлеты.
  7. На сковороду налить подсолнечное масло и разогреть. Жарить котлеты до появления корочки. Блюдо готово!

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