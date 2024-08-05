Как приготовить вкусные и нежные котлеты по-деревенски

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных котлет по-деревенски. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как это сделать.
Ингредиенты:
- Смешанный фарш — 500 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 2 ст.л.
- Подсолнечное масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Молотый чёрный перец — по вкусу
Приготовление:
- В миске взбить яйцо.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Картофель натереть на мелкой тёрке.
- Лук мелко нарезать.
- Смешать фарш, лук, яйцо, муку, чеснок и картофель. Посолить и поперчить.
- Сформировать котлеты.
- На сковороду налить подсолнечное масло и разогреть. Жарить котлеты до появления корочки. Блюдо готово!
Глава МИД Венгрии Сийярто: Тегеран и Тель-Авив на грани войны
Министр МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Иран и Израиль на грани войны. Это стало ясно после переговоров с главами МИД двух стран, в ходе которых подтвердилось, что кризис на Ближнем Востоке близок к эскалации.
Политолог Марков: визит Шойгу в Иран связан с помощью в атаках на союзников США
Визит секретаря Совбеза и экс-министра МО России Сергея Шойгу в Тегеран может быть связан с оказанием помощи Ирану в нанесении ответных ударов по союзникам Америки. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в Telegram-канале.
Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика
Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик.
Певица Алёна Апина похвалила актёра Никиту Кологривого: пять с плюсом
Исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому.