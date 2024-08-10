Котёнок с четырьмя ушами стал героем социальных сетей: необычный питомец помогает содержать приют

Портал wkrn.com рассказал о необычном котёнке, который нашёл приют в True Rescue в американском штате Теннеси. У котёнка на голове выросло два дополнительных уха, поэтому ему дали кличку Аудио.
Животное, которому на тот момент исполнилось восемь недель, нашли на улице в картонной коробке. Вскоре котёнок с четырьмя ушками стал героем местных соцсетей и администрация приюта решила использовать его популярность на благо бездомных животных.
Дело в том, что для продолжения работы по спасению животных нужно ежемесячно пристраивать в добрые руки по 150-200 питомцев. Кроме того, из-за неисправностей дренажной системы здание, где содержатся питомцы, постоянно затапливало. Да и корма для подопечных обходятся недёшево.
Благодаря Аудио люди начали проявлять больше интереса к делам приюта: стали активнее забирать животных, а поток пожертвований вырос настолько, что позволил полностью закрыть вопрос с покупкой питания.
Ветврачи решили понаблюдать за ростом удивительного котёнка и не удалять ему лишние ушки, если они не будут ему мешать.
Фото: wkrn.com/скриншот с сайта wkrn.com(public domain)
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