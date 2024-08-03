Спасатели обнаружили под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле живого кота

1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл мощный взрыв бытового газа, в результате которого обрушился подъезд. Жильцы не успели выбежать на улицу. Работы по поиску людей и разбору завалов ведутся в круглосуточном режиме.
По данным на 2 августа, в результате ЧП пострадали 20 человек, включая 9 детей. Четыре человека погибли, среди них двое детей. Под завалами могут находиться ещё 6 человек.
Пресс-служба МЧС России сообщила, что под завалами жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле спасатели обнаружили живого кота. Он находился под бетонной плитой и не мог выбраться самостоятельно. Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под плиты.
"Перепуганного питомца передали волонтерам. Они постараются найти его хозяев", — говорится в сообщении ведомства.
Фото: t.me/mchs_official/МЧС РФ(public domain)
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