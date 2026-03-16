Бесплатный проезд с нюансами: одна ошибка при валидации лишает костромичей льготы

В Костроме действует система бесплатной пересадки на городском общественном транспорте, однако воспользоваться льготой можно только при соблюдении ряда технических условий. Правила распространяются исключительно на безналичную оплату проезда и ограничивают время, отведенное на смену автобуса. Система начала работу в рамках текущей логистической модели, чтобы упростить перемещение пассажиров по городу. Услуга требует четкого соблюдения алгоритма действий при каждой транзакции.

Временные рамки и лимиты

Право на бесплатную поездку активируется строго в определенном окне. Пассажир должен успеть совершить пересадку в интервале от 5 до 40 минут с момента первой регистрации билета в валидаторе.

Данная льгота предоставляется не более одного раза в течение каждого часа. По истечении 40 минут после завершения второй поездки все счетчики времени обнуляются, и цикл расчетов для пассажира начинается заново.

Транспортные операторы призывают горожан внимательно рассчитывать время в пути. Несоблюдение заданных интервалов приведет к списанию полной стоимости проезда на втором маршруте.

Условия оплаты и идентификация

Для корректной работы системы ключевое значение имеет способ проведения платежа. Бесплатная пересадка доступна только при использовании безналичного расчета, причем в обоих случаях необходимо задействовать одну и ту же банковскую карту.

Валидация должна происходить идентичным методом. Если первичная оплата прошла через стационарный валидатор, то и последующую необходимо совершать этим же устройством. Аналогичные требования предъявляются к пользователям сервиса 2ГИС.

Перед началом поездки следует убедиться в наличии достаточной суммы на счету. Любой сбой в цепочке оплаты, например, использование разных карт или платежных инструментов, автоматически лишает пассажира права на льготу.

Исключения из правил

Система имеет несколько важных ограничений, которые необходимо учитывать при планировании маршрута. Если одной банковской картой оплачивается проезд нескольких человек, бесплатная пересадка будет начислена только для одного билета.

Правила также запрещают использовать льготу при возвращении на тот же самый маршрут. Повторный проезд по линии, на которой была совершена первая поездка, всегда оплачивается полностью, так как это не классифицируется как пересадка.

Пассажирам следует проявлять бдительность при выборе транспорта. Операторы подчеркивают, что автоматика считывает только четко заданные параметры, поэтому изменение способа оплаты в процессе маршрута делает льготу неактивной.