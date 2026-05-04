Стеклянная банка в траве опаснее спички: почему такой мусор в лесу нельзя оставлять

В пожароопасный сезон разводить костер в лесу можно только при строгом контроле, а при сильной засухе это часто полностью запрещено, отметил старший научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Лысиков. О других правилах поведения в лесу и на дачных участках он рассказал в комментарии NewsInfo.

Лысиков подчеркнул, что главная опасность в лесу в пожароопасный сезон связана с открытым огнем и сухой растительностью. По его словам, если костер все же разводят в разрешенном месте, важно заранее подготовить площадку.

"Если разводится костер в лесу, то окапывается кострище, чтобы не было валежника никакого рядом, обязательно затушить костер", — сказал Лысиков.

Он также обратил внимание на ограничения для дачных участков. Специалист отметил, что открытый огонь допустим только в контролируемых условиях, например в железных бочках или мангалах, при соблюдении безопасного расстояния от жилых строений.

Отдельным риском Лысиков назвал мусор, который люди оставляют в лесу. По его словам, стеклянные банки и бутылки могут сработать как линза и привести к возгоранию сухой травы.