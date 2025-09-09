Аргентинские палеонтологи нашли скелет крокодила, который охотился на динозавров 70 млн лет назад

Аргентинские палеонтологи сделали редкое открытие на юге Южной Америки: неподалёку от самой оконечности континента обнаружен скелет древнего гиперплотоядного хищника. Животное получило название Kostensuchus atrox и оказалось настоящим охотником на динозавров, сообщает CNN.

Новый вид древних крокодилообразных

K. atrox принадлежит к пейрозавридам — вымершей группе крокодилообразных, от которых происходят современные аллигаторы и крокодилы. Его размеры впечатляют: до 3,5 метра в длину и около 250 килограммов веса. Анализ показал, что мясо составляло не менее 70% его рациона, что делает его гиперплотоядным хищником.

Значение находки

Это первый крокодилообразный, найденный в геологической формации Чоррильо, возраст которой оценивается примерно в 70 миллионов лет (конец мелового периода). До открытия K. atrox палеонтологи находили здесь в основном останки динозавров и других животных того времени.

Новый вид стал вторым по величине хищником, обнаруженным в этом регионе, и одним из крупнейших представителей своей группы.

Почему это важно для науки

Открытие K. atrox помогает учёным лучше понять экосистемы позднего мелового периода на юге континента. Хищник такого размера указывает на то, что в регионе существовала развитая и сбалансированная пищевая цепочка, где динозавры были основной добычей.

Три интересных факта