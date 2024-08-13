Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что в основном украинские вооруженные силы состоят из иностранных наемников, прибывших из Польши, Франции и США. Он озвучил это мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Риттер подчеркнул, что в украинские войска внедрены координаторы, которых можно назвать либо наемниками, либо военными, действующими под видом гражданских лиц. Он добавил, что эти люди не являются украинцами, и что значительная часть боевых сил фактически представлена польскими военными, переименованными в украинские подразделения.
По его словам, в Вооруженных силах Украины есть также французские подразделения, размером с роту, которые действуют как единое целое под украинским флагом, но с французскими нарукавными знаками. Он отметил, что присутствие американцев также значительное, что делает их стратегическим резервом для Украины.
Ранее на этой неделе украинский военнопленный сообщил, что в переговорах участников нападения на Курскую область звучала речь на английском, польском и французском языках. Эти кадры были опубликованы ФСБ.
Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
"Взгляд": Из-за слабости Трампа "ястребы" Вашингтона захлопали крыльями
Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине.
Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта
Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом.
Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября
Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"
Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.