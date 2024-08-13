Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что в основном украинские вооруженные силы состоят из иностранных наемников, прибывших из Польши, Франции и США. Он озвучил это мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер подчеркнул, что в украинские войска внедрены координаторы, которых можно назвать либо наемниками, либо военными, действующими под видом гражданских лиц. Он добавил, что эти люди не являются украинцами, и что значительная часть боевых сил фактически представлена польскими военными, переименованными в украинские подразделения.

По его словам, в Вооруженных силах Украины есть также французские подразделения, размером с роту, которые действуют как единое целое под украинским флагом, но с французскими нарукавными знаками. Он отметил, что присутствие американцев также значительное, что делает их стратегическим резервом для Украины.

Ранее на этой неделе украинский военнопленный сообщил, что в переговорах участников нападения на Курскую область звучала речь на английском, польском и французском языках. Эти кадры были опубликованы ФСБ.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)