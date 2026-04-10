Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Планета в глубоком космосе среди ледяных объектов
© NewsInfo by Ирина Малова is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 10:38

Первый спутник перевернул историю: вот какой день на самом деле открыл космическую эру

Луна нужна человечеству не как конечная цель, а как ближайшая площадка для отработки полетов за пределы околоземной орбиты, отметил астроном, заведующий отделом физики и эволюции звезд ИА РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. В эфире Pravda. Ru эксперт объяснил, почему идея лететь сразу на Марс выглядит эффектно, но на практике требует сначала "тренировочной базы" ближе к Земле.

Вибе считает, что в обсуждении будущей колонизации космоса Луну часто ошибочно воспринимают как второстепенную цель. По его мнению, ее значение не в добыче ресурсов, а в возможности отработать сам механизм дальних пилотируемых полетов.

"Луна — это тренировочная база. Она обладает колоссальным преимуществом по сравнению с Марсом — это расстояние. Это тело, на которое можно долететь за несколько дней. Нам нужно научиться в таком же режиме вылетать за пределы околоземной орбиты. Не для того, чтобы что-то добывать, а чтобы следующий этап тоже стал рядовым событием", — отметил Вибе.

Астроном считает, что привычный нарратив о начале космической эры требует пересмотра. По его словам, решающим событием стал не первый полет человека, а момент, когда человечество впервые смогло воплотить космическую идею в реальную технику. Как подчеркнул астрофизик, запуск спутника стал первым работающим доказательством того, что космическая эра действительно началась.

"Эту идею нужно было облечь в железо, облечь в какие-то формы и заставить работать. И это случилось 4 октября 1957 года. Полет человека в космос был очень важным шагом, но вторым шагом по освоению космического пространства", — добавил он.

Полная запись разговора с Дмитрием Вибе будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мифический хищник в рыбацких сетях: случайный улов в Испании подтвердил старые легенды 05.04.2026 в 11:15

Сенсационная находка у испанского побережья заставила биологов пересмотреть архивы полуторавековой давности и признать существование скрытой популяции гигантов.

Читать полностью » Знание втиснули в тиски — школьная программа может лишиться года и обрести массу новых проблем 04.04.2026 в 15:24

Попытка пересмотреть привычные сроки пребывания за партой вызвала тревогу у профессионального сообщества из-за возможных последствий для подготовки подростков.

Читать полностью » Космос сменил улитку на гепарда: автономные роботы научились искать ресурсы без команд с Земли 04.04.2026 в 14:24

В лабораториях испытали систему, которая позволяет исследовательской технике работать на других планетах самостоятельно, не дожидаясь долгих сигналов связи.

Читать полностью » Природа прятала это под мхом столетиями: северная тайга оказалась гигантским сейфом для газов 04.04.2026 в 11:10

Учёные обнаружили в северных лесах скрытый механизм, который регулирует состав атмосферы гораздо эффективнее современных систем очистки и молодых посадок.

Читать полностью » Прощай, тормозящий роутер: световые пучки научились раздавать интернет целой толпе 04.04.2026 в 4:15

Вместо забитых радиочастот ученые предложили использовать микроскопические лазерные матрицы, которые способны выдавать невероятные скорости без перебоев.

Читать полностью » Пружина внутри молекулы: найден способ консервировать лучи света и доставать их холодной ночью 03.04.2026 в 22:29

Ученые разработали уникальную молекулу, которая способна удерживать солнечную энергию внутри своей структуры и выделять ее в виде тепла по первому требованию.

Читать полностью » Природа больше не дает в долг: необратимый кризис пресных источников меняет карту мира 03.04.2026 в 19:25

Планета столкнулась с критическим нарушением баланса жизненно важных ресурсов, когда темпы потребления в разы превысили природные возможности восстановления.

Читать полностью » Обед или просто прогулка: следы тираннозавров и травоядных пересеклись на крохотном пятачке земли 03.04.2026 в 17:24

В канадском парке обнаружили уникальное скопление отпечатков лап разных видов динозавров, которые пересекали один и тот же участок в крайне узкий отрезок времени.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Химия страсти: как одно щупальце управляет репродуктивным циклом осьминога
Авто и мото
Дымовая завеса на техосмотре: как пройти проверку, если вы уже удалили катализатор
Недвижимость
Как превратить кладовую в полноценную спальню: правила вентиляции и света
Авто и мото
Математика против автоматики: как не терять топливо при каждой остановке на заправке
Садоводство
Секреты оживления земли: как заставить почву работать на ваш сад этой весной
Общество
Укус собаки или лисы может обернуться трагедией: чем опасно промедление с прививкой
Мир
Птичий грипп в Китае перекраивает рынок: удар пришелся туда, где его не ждали
Недвижимость
Избавьтесь от больничного холода: как превратить типовую ванную в уютный домашний дзен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet