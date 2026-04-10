Первый спутник перевернул историю: вот какой день на самом деле открыл космическую эру

Луна нужна человечеству не как конечная цель, а как ближайшая площадка для отработки полетов за пределы околоземной орбиты, отметил астроном, заведующий отделом физики и эволюции звезд ИА РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. В эфире Pravda. Ru эксперт объяснил, почему идея лететь сразу на Марс выглядит эффектно, но на практике требует сначала "тренировочной базы" ближе к Земле.

Вибе считает, что в обсуждении будущей колонизации космоса Луну часто ошибочно воспринимают как второстепенную цель. По его мнению, ее значение не в добыче ресурсов, а в возможности отработать сам механизм дальних пилотируемых полетов.

"Луна — это тренировочная база. Она обладает колоссальным преимуществом по сравнению с Марсом — это расстояние. Это тело, на которое можно долететь за несколько дней. Нам нужно научиться в таком же режиме вылетать за пределы околоземной орбиты. Не для того, чтобы что-то добывать, а чтобы следующий этап тоже стал рядовым событием", — отметил Вибе.

Астроном считает, что привычный нарратив о начале космической эры требует пересмотра. По его словам, решающим событием стал не первый полет человека, а момент, когда человечество впервые смогло воплотить космическую идею в реальную технику. Как подчеркнул астрофизик, запуск спутника стал первым работающим доказательством того, что космическая эра действительно началась.

"Эту идею нужно было облечь в железо, облечь в какие-то формы и заставить работать. И это случилось 4 октября 1957 года. Полет человека в космос был очень важным шагом, но вторым шагом по освоению космического пространства", — добавил он.

