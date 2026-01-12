Космический счётчик остановился на 17: Роскосмос завершил год без изменения темпа

Темп космических запусков в России по итогам прошлого года оказался на уровне предыдущего периода. Об этом сообщает ТАСС. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о результатах "Роскосмоса" на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в 2025 году корпорация выполнила 17 пусков ракет-носителей.

Что прозвучало на встрече с президентом

Мантуров сообщил, что речь идет о пусках ракет космического назначения, реализованных корпорацией за год. Заявление было сделано в ходе встречи с Владимиром Путиным. Таким образом, показатель запусков был озвучен как одна из итоговых характеристик работы отрасли.

"Корпорация в прошлом году реализовала 17 пусков ракет космического назначения", — сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Эта формулировка фиксирует итоговое число запусков без уточнения конкретных программ и направлений. В сообщении также не приводятся дополнительные детали по распределению пусков или их задачам. Отдельно подчеркивается сам факт выполнения заявленного объема.

Сравнение с предыдущим годом

В сообщении ТАСС отмечается, что в 2024 году состоялось столько же — 17 пусков российских ракет-носителей. Это означает, что показатель запусков по двум годам совпал. На уровне цифр речь идет о сохранении прежнего значения без роста или снижения.

Такое сопоставление позволяет рассматривать 2025 год как продолжение ранее заданного темпа. При этом в тексте не уточняется, чем объясняется сохранение одинакового результата. Также не говорится о планах по изменению числа пусков в дальнейшем.

Как читается этот показатель в контексте отчета

Число запусков в подобных отчетах обычно выступает базовым индикатором операционной активности. В данном случае оно прозвучало в связке с докладом первому лицу государства, что подчеркивает его статус как важной отчетной цифры. Однако из приведенной информации нельзя сделать выводы о причинах такой динамики или о структуре выполненных пусков.

Факт совпадения показателей 2024 и 2025 годов задает простой ориентир для сравнения между периодами. Он показывает, что объем пусковой деятельности в годовом выражении не изменился. Все прочие параметры — сроки, направления и содержание программ — в сообщении не раскрываются.