Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:35

Космический брак без развода: астрономы нашли пару, которая не поссорилась за миллиарды лет

Контактная двойная система Андромеды показала стабильность и активность оболочки — Тихана Пенса

Астрономы из Австралии и Сербии представили новые результаты наблюдений за переменной звездой V717 Андромеды, которые проливают свет на поведение редкого типа систем — контактных двойных. Исследование основано на многополосной фотометрии (BVR) и анализе архивных данных и стало важным вкладом в понимание стабильности таких звёздных пар.

Сравнение: контактные двойные и другие типы двойных систем

Тип системы Характеристика Пример Особенности наблюдения
Разделённая двойная Компоненты не взаимодействуют, орбиты раздельные α Центавра Независимые световые кривые
Полуконтактная Звёзды близки, но не имеют общей оболочки β Лиры Энергетический обмен ограничен
Контактная (W UMa) Общая оболочка, общая атмосфера V717 Андромеды Температуры выравнены, кривая блеска двугорбая

Советы шаг за шагом: как проводилось исследование

  1. Сбор данных. Новые наблюдения получены 1 сентября 2024 года на 1,4-метровом телескопе "Миланкович" (Астрономическая станция Видоевица, Сербия) с ПЗС-камерой Andor iKon-L 936.

  2. Фильтры и анализ. Фотометрия выполнена в фильтрах B, V и R, после чего данные объединены с архивными обзорами Catalina, ASAS-SN и ZTF.

  3. Обработка. Снимки проанализированы в программе AstroImageJ, а геометрические параметры системы рассчитаны кодом Wilson-Devinney.

  4. Проверка спектров. Для уточнения активности использованы данные LAMOST с линиями Ca II IRT (λ 8542 и 8663 Å).

  5. Интерпретация. Исследователи подтвердили стабильность системы и отсутствие признаков скорого слияния.

"Наши наблюдения показывают, что V717 Андромеды остаётся стабильной контактной системой без выраженного эффекта О'Коннелла, но с явной хромосферной активностью", — отметила ведущий автор Тихана Пенса из KAUST.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что отсутствие эффекта О'Коннелла означает полное отсутствие активности.
    Последствие: недооценка магнитных и конвекционных процессов в системе.
    Альтернатива: использовать спектральные маркеры, например линии Ca II IRT, как более надёжные индикаторы активности.

  • Ошибка: применять пятнистые модели для объяснения слабых асимметрий.
    Последствие: искажение реальной геометрии системы.
    Альтернатива: моделировать без пятен, фокусируясь на физических параметрах орбиты и световой кривой.

  • Ошибка: предполагать универсальное критическое значение (q) для нестабильности.
    Последствие: неверные прогнозы о возможном слиянии компонентов.
    Альтернатива: учитывать зависимость (q) от возраста, металличности и структуры звёзд.

А что если…

А что если V717 Андромеды действительно приблизится к границе слияния? В этом случае система может превратиться в аналог V1309 Sco — объекта, где астрономы зафиксировали реальное слияние двух звёзд. Однако при текущем соотношении масс (q ≈ 0,197) V717 Анд остаётся в зоне стабильности, и её судьба, по всей видимости, не столь драматична.

Плюсы и минусы контактных двойных систем

Плюсы Минусы
Позволяют изучать эволюцию углового момента Высокая сложность наблюдений
Являются лабораторией для проверки теорий конвекции Часто подвержены фотометрическим искажениям
Помогают уточнять массу и радиус маломассивных звёзд Возможность слияния при критическом (q)
Доступны для любительских наблюдений Требуют длительного мониторинга

FAQ

Что такое контактная двойная система?
Это пара звёзд, находящихся так близко, что они делят общую внешнюю оболочку и обмениваются энергией через неё.

Что означает параметр (q)?
Это отношение масс звёзд (q = M₂/M₁). У V717 Анд оно составляет около 0,197 — вторичная звезда почти в пять раз легче первичной.

Почему у V717 Анд слабый эффект О'Коннелла?
Активность подтверждается не фотометрически, а спектрально — по заполнению ядер линий Ca II IRT.

Как далеко находится система?
Примерно в 862 парсеках, или около 2810 световых лет от Земли, по данным Gaia.

Можно ли наблюдать V717 Андромеды самостоятельно?
Да. При яркости около V = 14,3 и амплитуде 0,4 маг можно снять полный цикл за ночь, используя телескоп диаметром 20-25 см и фильтр V.

Мифы и правда

  • Миф: эффект О'Коннелла обязателен для всех контактных систем.
    Правда: он проявляется не всегда и зависит от магнитной активности звёзд.

  • Миф: низкое значение (q) обязательно ведёт к слиянию.
    Правда: критическое (q) варьируется в зависимости от параметров системы.

  • Миф: контактные двойные — исключительно редкие объекты.
    Правда: их известно тысячи, но лишь немногие исследованы детально.

Исторический контекст

Контактные двойные системы изучаются более века, начиная с открытия звёзд типа W UMa. Эти пары демонстрируют характерные двойные максимумы на кривых блеска. В 2011 году звезда V1309 Sco стала первым наблюдённым примером слияния такой системы, породив "красную новую". На этом фоне стабильное поведение V717 Андромеды — ценный пример долгоживущего контакта, помогающий уточнить границы устойчивости подобных звёзд.

Три интересных факта

  1. V717 Андромеды совершает полный орбитальный оборот за 7,6 часа — быстрее, чем смена дня и ночи на Земле.

  2. Линии Ca II IRT, по которым оценивают активность, используются также для диагностики солнечных пятен.

  3. У контактных двойных энергия перераспределяется так равномерно, что обе звезды светят почти одинаково, несмотря на различие масс.

