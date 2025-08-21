Космическая революция: как невидимые паруса перевернут полёты в глубокий космос — секрет Ноттингемских учёных

Исследователи под руководством д-р Каппеллетти из Ноттингемского университета (Англия) совершили прорыв в области космических двигательных установок, разработав новый класс "трансмиссивных" солнечных парусов. Это открывает новые горизонты в освоении космоса.

Статья, опубликованная в журнале Acta Astronautica, демонстрирует потенциал этих сверхлегких устройств для будущих космических миссий, предлагая альтернативу традиционным методам. Это является важным моментом.

В отличие от обычных солнечных парусов, которые работают за счет отражения света, трансмиссивные паруса управляют движением космического аппарата, пропуская солнечные лучи и изменяя их направление с помощью микроскопических узоров, создающих преломление, что позволяет управлять.

Простыми словами, свет "гнется" внутри паруса, создавая ускорение, без необходимости расходовать топливо, что является важным преимуществом. Это позволяет экономить топливо.

Преимущества: долгосрочные миссии и экономия топлива

Это позволяет космическим аппаратам дольше работать в глубоком космосе и снижает зависимость от ограниченных запасов топлива, что открывает новые возможности. Это является ключевым фактором.

Аспирант Сэмюэл Томпсон, участвовавший в проекте, объяснил, как проходила работа над солнечными парусами, что является важным аспектом исследования. Он рассказал о всех тонкостях.

Для этой работы я создал компьютерную симуляцию, которая показывает, как свет проходит через сложные узоры на солнечном парусе. Это помогло нам понять и улучшить его ускорение и стабильность, что очень важно для работы. Это было необходимо для понимания.

Свет ведет себя сложно, и обычными формулами это трудно рассчитать, поэтому я использовал специальный алгоритм с "обучением” на опыте, который автоматически подбирает лучшие варианты конструкции, что имеет важное значение. Это позволяет добиться высокой эффективности.

Адаптация к миссиям: настройка паруса

Такой парус можно легко настроить под конкретные миссии или быстро изменить при новых требованиях, что показывает практическую применимость разработки. Это дает гибкость.

Исследование направлено на разработку новых солнечных парусов, которые могут превзойти существующие отражающие аналоги, особенно в условиях высокой сопротивляемости на низкой околоземной орбите (НОО), что является целью исследователей. Это позволит добиться большего.

"В рамках моего проекта PhD я применял эти новые паруса для улучшения уже готовых конструкций, которые скоро смогут использоваться на практике, и для создания прототипа солнечного паруса NottSpace. Такие паруса могут стать доступным и эффективным способом убирать космический мусор с низкой околоземной орбиты", — добавил Томпсон, что является одним из применений. Это покажет эффективность.

Команда также изучает возможности использования этих парусов для солнечной геоинженерии — технологии, которая может отражать или рассеивать солнечную радиацию, снижая глобальные температуры. Это поможет решить климатические проблемы.

Д-р Каппеллетти была приглашена представить концепцию на мероприятии ООН по климатическим инновациям, подчеркнув потенциал солнечных парусов для устойчивых планетарных систем защиты от перегрева, что является важным событием. Это помогает обратить внимание.

Практическое применение: миссии CubeSat

Кроме теоретических исследований, трансмиссивные паруса уже внедряются в практические миссии CubeSat, включая WormSail и JamSail — компактные 3U-спутники, разрабатываемые в Ноттингемском университете, что является показателем практического применения. Это показывает реализацию.

Эти проекты демонстрируют недорогие солнечные двигательные установки и новые стратегии управления ориентацией на низкой орбите, создавая возможности для перевода научных разработок в реальные технологии, что говорит о быстром внедрении. Это показывает их эффективность.

Разработка трансмиссивных солнечных парусов представляет собой важный шаг в развитии космических технологий, открывая новые возможности для освоения космоса и решения проблем, связанных с космическим мусором и изменением климата. Дальнейшие исследования позволят усовершенствовать эту технологию.