Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тёмный карлик в центре галактики
Тёмный карлик в центре галактики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:01

Космическая революция: как невидимые паруса перевернут полёты в глубокий космос — секрет Ноттингемских учёных

Учёные создали прозрачные солнечные паруса: прорыв в космических миссиях

Исследователи под руководством д-р Каппеллетти из Ноттингемского университета (Англия) совершили прорыв в области космических двигательных установок, разработав новый класс "трансмиссивных" солнечных парусов. Это открывает новые горизонты в освоении космоса.

Статья, опубликованная в журнале Acta Astronautica, демонстрирует потенциал этих сверхлегких устройств для будущих космических миссий, предлагая альтернативу традиционным методам. Это является важным моментом.

В отличие от обычных солнечных парусов, которые работают за счет отражения света, трансмиссивные паруса управляют движением космического аппарата, пропуская солнечные лучи и изменяя их направление с помощью микроскопических узоров, создающих преломление, что позволяет управлять.

Простыми словами, свет "гнется" внутри паруса, создавая ускорение, без необходимости расходовать топливо, что является важным преимуществом. Это позволяет экономить топливо.

Преимущества: долгосрочные миссии и экономия топлива

Это позволяет космическим аппаратам дольше работать в глубоком космосе и снижает зависимость от ограниченных запасов топлива, что открывает новые возможности. Это является ключевым фактором.

Аспирант Сэмюэл Томпсон, участвовавший в проекте, объяснил, как проходила работа над солнечными парусами, что является важным аспектом исследования. Он рассказал о всех тонкостях.

Для этой работы я создал компьютерную симуляцию, которая показывает, как свет проходит через сложные узоры на солнечном парусе. Это помогло нам понять и улучшить его ускорение и стабильность, что очень важно для работы. Это было необходимо для понимания.

Свет ведет себя сложно, и обычными формулами это трудно рассчитать, поэтому я использовал специальный алгоритм с "обучением” на опыте, который автоматически подбирает лучшие варианты конструкции, что имеет важное значение. Это позволяет добиться высокой эффективности.

Адаптация к миссиям: настройка паруса

Такой парус можно легко настроить под конкретные миссии или быстро изменить при новых требованиях, что показывает практическую применимость разработки. Это дает гибкость.

Исследование направлено на разработку новых солнечных парусов, которые могут превзойти существующие отражающие аналоги, особенно в условиях высокой сопротивляемости на низкой околоземной орбите (НОО), что является целью исследователей. Это позволит добиться большего.

"В рамках моего проекта PhD я применял эти новые паруса для улучшения уже готовых конструкций, которые скоро смогут использоваться на практике, и для создания прототипа солнечного паруса NottSpace. Такие паруса могут стать доступным и эффективным способом убирать космический мусор с низкой околоземной орбиты", — добавил Томпсон, что является одним из применений. Это покажет эффективность.

Команда также изучает возможности использования этих парусов для солнечной геоинженерии — технологии, которая может отражать или рассеивать солнечную радиацию, снижая глобальные температуры. Это поможет решить климатические проблемы.

Д-р Каппеллетти была приглашена представить концепцию на мероприятии ООН по климатическим инновациям, подчеркнув потенциал солнечных парусов для устойчивых планетарных систем защиты от перегрева, что является важным событием. Это помогает обратить внимание.

Практическое применение: миссии CubeSat

Кроме теоретических исследований, трансмиссивные паруса уже внедряются в практические миссии CubeSat, включая WormSail и JamSail — компактные 3U-спутники, разрабатываемые в Ноттингемском университете, что является показателем практического применения. Это показывает реализацию.

Эти проекты демонстрируют недорогие солнечные двигательные установки и новые стратегии управления ориентацией на низкой орбите, создавая возможности для перевода научных разработок в реальные технологии, что говорит о быстром внедрении. Это показывает их эффективность.

Интересные факты о космосе:

Скорость света составляет около 299 792 458 метров в секунду.
В космосе нет воздуха, поэтому звук не распространяется.
На Луне нет атмосферы, поэтому следы астронавтов остаются там навсегда.

Разработка трансмиссивных солнечных парусов представляет собой важный шаг в развитии космических технологий, открывая новые возможности для освоения космоса и решения проблем, связанных с космическим мусором и изменением климата. Дальнейшие исследования позволят усовершенствовать эту технологию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации сегодня в 7:01

Если бы она могла говорить: реставраторы оживили уникальный головной убор времён Клеопатры

Музей Болтона представил уникальную 2000-летнюю войлочную шляпу римского солдата из Египта — один из трёх сохранившихся экземпляров. После векового хранения и сложной реставрации артефакт раскрывает тайны быта легионеров и культурного смешения эпох.

Читать полностью » Ученые определили: кофеин сильнее всего действует в первые 2,5 часа после пробуждения сегодня в 6:01

Секретное окно для кофе: названо точное время, когда напиток максимально полезен для настроения

Учёные из Германии и Великобритании выяснили: кофеин сильнее всего повышает настроение и бодрость в первые 2,5 часа после пробуждения, блокируя аденозиновые рецепторы. Однако к вечеру эффект ослабевает, а социальное общение конкурирует с кофе в борьбе за ваше счастье.

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет навигации: неожиданная находка в мозге человека сегодня в 5:01

Больше не заблудитесь: в мозге нашли компас, работающий независимо от местности

Ученые обнаружили в мозге человека «компас», отвечающий за ориентацию. Открытие ретроспленальной коры (RSC) и верхней теменной доли (SPL) позволяет лучше понять механизмы навигации.

Читать полностью » Учёные Национального исследовательского совета Италии превратили свет в сверхтвёрдое тело сегодня в 4:25

Материя повела себя странно: законы физики перестали работать привычным образом

Ученые впервые превратили свет в сверхтвёрдое тело. Это открытие может изменить квантовую физику и привести к появлению технологий будущего.

Читать полностью » Учёные Оксфорда и Института Макса Планка: Homo sapiens скрещивались с неандертальцами 47 тысяч лет назад сегодня в 3:18

Гибридные потомки изменили ход эволюции — об этом молчали десятки лет

Новое исследование ДНК показало: Homo sapiens и неандертальцы имели общих детей. Это открытие меняет наше понимание эволюции человека.

Читать полностью » Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40% сегодня в 2:15

Искусственный интеллект меняет всё: программисты в шоке от скорости работы

Искусственный интеллект меняет профессию за профессией, ускоряя работу и создавая новые возможности. Но его слабости пока не дают расслабиться.

Читать полностью » Исследование Sebrae: 73% предпринимателей Бразилии планируют инвестировать в ИИ сегодня в 1:26

Бизнес в Бразилии резко изменился после внедрения ИИ — вот к чему это привело

ИИ перестал быть экспериментом: малый и средний бизнес в Бразилии внедряет его для роста, экономии и персонализации, сохраняя баланс с человечностью.

Читать полностью » Геологи: разлом Тинтина в Канаде способен вызвать землетрясение магнитудой 7,5 сегодня в 0:40

В суровых просторах Канады природа скрывает опасность, о которой лучше не знать

Древний разлом Тинтина на севере Канады снова активен. Учёные предупреждают: его энергия может вызвать мощное землетрясение, которое изменит жизнь региона.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Не просто вкус: горький кофе может спасти от серьезных болезней
Питомцы

Зоопсихолог Миронова: заведение кошки снижает уровень одиночества
Красота и здоровье

Психиатр Рабин предупредил, какие проблемы с памятью требуют обращения к врачу
Туризм

Путеводитель по кофе в Коста-Рике: 8 мест, которые стоит посетить
Садоводство

Садоводы теряют цветение роз из-за неправильной обрезки побегов
Красота и здоровье

Тренировка LPF улучшает осанку и уменьшает окружность живота
Красота и здоровье

Обама объяснила, как свидания помогают лучше понять себя и найти партнёра
Спорт и фитнес

Тренер Мэттью Форцалья назвал упражнения с гантелями для укрепления ног и ягодиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru