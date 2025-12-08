Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:27

Андрогены бунтуют, лицо воспаляется: как гормоны превращают обычные высыпания в проблему

Проблемы с кожей часто связаны с гормональным фоном — косметолог Кузнецова

Повышенный тестостерон, воспаление слюнных желез и ряд аутоиммунных процессов могут маскироваться под косметологические проблемы, пояснила научный руководитель Московской ассоциации косметологов Елена Кузнецова. О случаях, когда пациенту нужен дерматолог или эндокринолог, эксперт рассказала в комментарии NewsInfo.

Врач подчеркнула, что косметология нередко оказывается бессильна при уходе за кожей при заболеваниях, причины которых лежат внутри организма.

"Заболевания, например, по-женски, когда у девочек повышается тестостерон, который может привести к воспалительным элементам на коже. Тестостерон нужно контролировать, андроген может быть в большом количестве, это будет вызывать воспаление на коже. Воспаление в области слюнных желез бывает, иногда приходят и говорят, вот мне объем лица не нравится, например, боковых поверхностей щек. Пальпируем, смотрим, а там воспаление слюнных желез идёт", — рассказала косметолог.

Кузнецова подчеркнула, что многие состояния требуют междисциплинарного подхода: работа косметолога должна сочетаться с наблюдением у эндокринолога, стоматолога или невролога — в зависимости от причины.

"Очень много смежных консультаций. Стираемость зубов идёт, это связано с бруксизмом, это повышенная активность мышечная, активность жевательных мышц, визуально это большие квадратные челюсти. И как раз косметолог помогает стоматологу, либо невролог расслабляют мышцы жевательные, за счет этого гипертонус уходит и стираемость зубов уходит", — отметила эксперт.

Косметолог назвала профильных специалистов, которые помогают найти причину проблем с кожей.

"Очень часто проблемы с кожей связаны с аутоиммунными заболеваниями, где обязательно нужна консультация эндокринолога, потому что именно гормоны играют большую роль в образовании причин болезней кожи. Один косметолог может не справиться без консультации эндокринолога, либо сдавать анализы эндокринологические нужно, чтобы подтвердить диагноз и лечение назначить", — пояснила Кузнецова.

Она добавила, что пациенты нередко приходят к косметологу по направлению других специалистов.

"Например, порыв лицевого нерва идет очень сильный, невролог колет токсин в одну сторону лица, где гипертонус образуется. Невролог вначале прокалывает большие неврологические дозировки. Косметолог может дополнительно поставить коррекцию на ту зону птоза, где была асимметрия", — привела пример эксперт.

Она добавила, что тесная работа косметологов с дерматологами, эндокринологами, неврологами и гинекологами особенно важна, поскольку многие проблемы требуют совместного ведения пациента.

