Уход за кошкой и котом после кастрации требует соблюдения рекомендаций ветврача

Кастрация: как ухаживать за кошкой и котом после операции по удалению репродуктивных органов

Операция по удалению репродуктивных органов у кошек и котов помогает предотвратить нежелательное потомство и снизить риск возникновения проблем со здоровьем в будущем, таких как опухоль молочных желез, пиометра и кисты яичников.

У самцов при кастрации удаляются семенники, у самок при стерилизации - матка и яичники. Поэтому послеоперационный уход будет различаться в зависимости от пола животного.

Послеоперационный период

После операции животное остаётся под присмотром ветеринарного врача в клинике на 2-3 часа, чтобы полностью отойти от наркоза. Когда ветеринарный врач убедится, что с питомцем всё в порядке - что он проснулся, хорошо дышит и его сердечный ритм не нарушен - можно забрать его домой с рекомендациями по послеоперационному уходу.

Если на улице очень холодно или вам далеко идти, лучше воспользоваться машиной, чтобы минимизировать стресс для животного.

Домашний уход

Первые часы: животное, скорее всего, будет спать. Положите его любимую лежанку на пол, чтобы питомец не упал. В первые часы после наркоза животное может быть дезориентировано. Если заметите одышку или другие тревожные симптомы, немедленно свяжитесь с ветеринарным врачом.

Еда и вода: через 3-4 часа после пробуждения предложите питомцу немного еды и воды. Плохой аппетит и однократная тошнота в первые пару дней считаются нормой.

Контроль мочеиспускания и дефекации: следите, чтобы питомец ходил в туалет как обычно. Запор или задержка мочи могут потребовать консультации врача.

Уход за швами

Кошки: после операции питомец будет носить хлопковую попону для защиты швов от разлизывания и инфекции. Если была проведена классическая стерилизация, врач предлагает 2 варианта на выбор: внутрикожный шов, выполненный саморассасывающейся нитью, что не требует снятия, либо обычные швы, которые необходимо снять через 10-14 дней. Обработку швов проводят 1-2 раза в день с помощью раствора хлоргексидина, размягчая и аккуратно удаляя сухие корочки.

Коты: обработка швов обычно не требуется. В случае разлизывания раны можно надеть защитный воротник. Коты быстро восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни.

Медикаменты

Ветеринарный врач может назначить лёгкие обезболивающие и противовоспалительные препараты. Антибиотики применяются только в сложных случаях, например, при наличии воспаления в матке кошки.

Уточнение: Кастра́ция (от лат. castratio от castrare - оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние - удаление репродуктивных органов у животных и людей.

По данным историков, является одной из первых хирургических операций, выполняемых как на людях, так и на животных, и первой, при которой стала применяться анестезия. У самок кастрацию разделяют на полную, при которой удаляют яичники и матку, и частичную, при которой происходит только удаление яичников. У самцов кастрация производится посредством удаления яичек.

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