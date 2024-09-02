Уход за кошкой и котом после кастрации требует соблюдения рекомендаций ветврача

Операция по удалению репродуктивных органов у кошек и котов помогает предотвратить нежелательное потомство и снизить риск возникновения проблем со здоровьем в будущем, таких как опухоль молочных желез, пиометра и кисты яичников.
У самцов при кастрации удаляются семенники, у самок при стерилизации - матка и яичники. Поэтому послеоперационный уход будет различаться в зависимости от пола животного.
Послеоперационный период
После операции животное остаётся под присмотром ветеринарного врача в клинике на 2-3 часа, чтобы полностью отойти от наркоза. Когда ветеринарный врач убедится, что с питомцем всё в порядке - что он проснулся, хорошо дышит и его сердечный ритм не нарушен - можно забрать его домой с рекомендациями по послеоперационному уходу.
Если на улице очень холодно или вам далеко идти, лучше воспользоваться машиной, чтобы минимизировать стресс для животного.
Домашний уход
Первые часы: животное, скорее всего, будет спать. Положите его любимую лежанку на пол, чтобы питомец не упал. В первые часы после наркоза животное может быть дезориентировано. Если заметите одышку или другие тревожные симптомы, немедленно свяжитесь с ветеринарным врачом.
Еда и вода: через 3-4 часа после пробуждения предложите питомцу немного еды и воды. Плохой аппетит и однократная тошнота в первые пару дней считаются нормой.
Контроль мочеиспускания и дефекации: следите, чтобы питомец ходил в туалет как обычно. Запор или задержка мочи могут потребовать консультации врача.
Уход за швами
Кошки: после операции питомец будет носить хлопковую попону для защиты швов от разлизывания и инфекции. Если была проведена классическая стерилизация, врач предлагает 2 варианта на выбор: внутрикожный шов, выполненный саморассасывающейся нитью, что не требует снятия, либо обычные швы, которые необходимо снять через 10-14 дней. Обработку швов проводят 1-2 раза в день с помощью раствора хлоргексидина, размягчая и аккуратно удаляя сухие корочки.
Коты: обработка швов обычно не требуется. В случае разлизывания раны можно надеть защитный воротник. Коты быстро восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни.
Медикаменты
Ветеринарный врач может назначить лёгкие обезболивающие и противовоспалительные препараты. Антибиотики применяются только в сложных случаях, например, при наличии воспаления в матке кошки.
Уточнение: Кастра́ция (от лат. castratio от castrare - оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние - удаление репродуктивных органов у животных и людей.
По данным историков, является одной из первых хирургических операций, выполняемых как на людях, так и на животных, и первой, при которой стала применяться анестезия. У самок кастрацию разделяют на полную, при которой удаляют яичники и матку, и частичную, при которой происходит только удаление яичников. У самцов кастрация производится посредством удаления яичек.
Фото: commons.wikimedia.org/Intiti(public domain)
Альтернатива для Германии получила треть голосов в Тюрингии
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" одерживает убедительную победу на выборах в ландтаг (парламент) региона Тюрингия, таковы данные состоявшегося в минувшее воскресенье голосования, которыми делится немецкий телеканал ZDF.
Sözçü: Анкара сочла чёрной пропагандой сериал Netflix "Фамагуста" о событиях 1974-го
МИД Турции раскритиковал сериал "Фамагуста", который касается событий 1974 года. В ведомстве заявили, что данный проект представляет собой "чёрную пропаганду кипрско-греческой администрации", пишет Sözçü.
Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии
Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость
Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.