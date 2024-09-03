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Мочекаменная болезнь у кошек и собак: симптомы, диагностика, методы профилактики и лечения
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Чистая вода и никакой еды со стола: как избежать проблем с почками у питомцев

Мочекаменная болезнь у кошек и собак: симптомы, диагностика, методы профилактики и лечения

Уролитиаз, также известный как мочекаменная болезнь (МКБ), представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся образованием камней в мочевыделительной системе животных. Эти камни могут травмировать стенки мочевого пузыря, мочеточников и почек и, в худшем случае, привести к закупорке.

Клиническая картина мочекаменной болезни зависит от того, где именно образовались камни:

В почках и мочеточнике:

— Постренальная азотемия, то есть накопление в крови продуктов обмена, которые обычно выводятся почками. Это может проявляться депрессией, заторможенностью, отказом от корма и нарушением сердечного ритма.

— Гематурия, то есть наличие крови в моче.

В мочевом пузыре и уретре:

— Затрудненное мочеиспускание или полное его отсутствие.

— Возможно длительное бессимптомное течение.

— Периодическая или стойкая гематурия.

— Дискомфорт у животного в нижней части живота.

— Наличие песка в моче.

Мочекаменная болезнь возникает в результате сочетания генетических и физиологических факторов. Основными из них являются:

— Относительное перенасыщение мочи минералами и солями.

— pH мочи: пониженный (образуются струвиты) и повышенный (образуются оксалаты).

— Нарушение синтеза мочевой кислоты.

На некоторые из этих факторов можно повлиять:

Питьевой режим: Нарушенный питьевой режим напрямую влияет на все заболевания мочевыделительной системы. Животное должно потреблять достаточное количество жидкости, и в доступе всегда должна быть чистая вода.

Рацион: Он должен быть сбалансированным и отвечать потребностям животного по белкам, жирам, влаге и минералам. Никакой еды со стола.

Диагностика мочекаменной болезни включает в себя:

— Сбор анамнеза и пальпацию брюшной полости ветеринарным врачом.

— Общий анализ мочи для определения типа камня и причин его образования.

— УЗИ, КТ или рентген с контрастом для точной визуализации конкрементов (камней) и песка.

— Бакпосев мочи может указать на сопутствующую инфекцию.

— Спектрометрическое исследование — самый точный метод для определения типа конкремента (выявление его структуры и элементного состава).

На основании результатов исследований ветеринарный врач составит план лечения, подберет диету или назначит оперативное вмешательство, если это необходимо.

Уточнение: Уролитиаз сравнительно часто встречается у собак, мелкого рогатого скота, свиней и птиц. Камни могут находиться на всём протяжении мочеполового тракта и различаться формой, размерами и химическим составом (ураты, фосфаты, смешанные).

Фото: ВМС США/Сэнди Пэрриотт(public domain)

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