Чистая вода и никакой еды со стола: как избежать проблем с почками у питомцев

Уролитиаз, также известный как мочекаменная болезнь (МКБ), представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся образованием камней в мочевыделительной системе животных. Эти камни могут травмировать стенки мочевого пузыря, мочеточников и почек и, в худшем случае, привести к закупорке.
Клиническая картина мочекаменной болезни зависит от того, где именно образовались камни:
В почках и мочеточнике:
— Постренальная азотемия, то есть накопление в крови продуктов обмена, которые обычно выводятся почками. Это может проявляться депрессией, заторможенностью, отказом от корма и нарушением сердечного ритма.
— Гематурия, то есть наличие крови в моче.
В мочевом пузыре и уретре:
— Затрудненное мочеиспускание или полное его отсутствие.
— Возможно длительное бессимптомное течение.
— Периодическая или стойкая гематурия.
— Дискомфорт у животного в нижней части живота.
— Наличие песка в моче.
Мочекаменная болезнь возникает в результате сочетания генетических и физиологических факторов. Основными из них являются:
— Относительное перенасыщение мочи минералами и солями.
— pH мочи: пониженный (образуются струвиты) и повышенный (образуются оксалаты).
— Нарушение синтеза мочевой кислоты.
На некоторые из этих факторов можно повлиять:
Питьевой режим: Нарушенный питьевой режим напрямую влияет на все заболевания мочевыделительной системы. Животное должно потреблять достаточное количество жидкости, и в доступе всегда должна быть чистая вода.
Рацион: Он должен быть сбалансированным и отвечать потребностям животного по белкам, жирам, влаге и минералам. Никакой еды со стола.
Диагностика мочекаменной болезни включает в себя:
— Сбор анамнеза и пальпацию брюшной полости ветеринарным врачом.
— Общий анализ мочи для определения типа камня и причин его образования.
— УЗИ, КТ или рентген с контрастом для точной визуализации конкрементов (камней) и песка.
— Бакпосев мочи может указать на сопутствующую инфекцию.
— Спектрометрическое исследование — самый точный метод для определения типа конкремента (выявление его структуры и элементного состава).
На основании результатов исследований ветеринарный врач составит план лечения, подберет диету или назначит оперативное вмешательство, если это необходимо.
Уточнение: Уролитиаз сравнительно часто встречается у собак, мелкого рогатого скота, свиней и птиц. Камни могут находиться на всём протяжении мочеполового тракта и различаться формой, размерами и химическим составом (ураты, фосфаты, смешанные).
Фото: ВМС США/Сэнди Пэрриотт(public domain)
Около 87 тыс. детей получили прививки от полиомиелита в Газе за один день вакцинации
Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН. Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
Китай запустил на орбиту группировку спутников дистанционного зондирования планеты
С территории провинции Сычуань на околоземную орбиту отправлена китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-би" с крупной группировкой спутников дистанционного зондирования нашей планеты "Яогань-43". Запущенные в космос аппараты будут осуществлять испытания новых технологий при формировании низкоорбитальных группировок спутников, сообщает агентство "Синьхуа".
Рекрутеры: в сегменте домашнего персонала зарплаты за год выросли в полтора раза
Предложения по оплате труда с лета минувшего года в нашей стране существенно изменились. Максимальное увеличение доходов за двенадцать месяцев выявлено в сегменте домашнего персонала, таковы данные мониторинга аналитиков рекрутингового портала "Авито Работа".
Авиакомпании понесут ответственность за нарушения прав пассажиров
Министерство транспорта России в ответе сенатору Айрату Гибатдинову сообщило, что в новой редакции КоАП РФ будет включена статья, предусматривающая наказание для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.