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Кошки — скрытые любители игры в
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Исследование показало, что кошки тоже любят играть в "апорт", но на своих условиях

Кошки — скрытые любители игры в "апорт"

Исследователи из Университета Пердью завершили масштабное изучение поведения домашних животных и пришли к неожиданному выводу: кошки, как оказалось, тоже любят приносить предметы, хотя принято считать, что эта игра характерна в основном для собак.

По данным исследования, опросившего 74 тысячи владельцев домашних животных, 77,8% собак и 40,9% кошек любят играть в "апорт".

Однако, процесс освоения этой игры у кошек и собак существенно различается. Для собак возвращение брошенного предмета является частью обучения и служит способом порадовать хозяина, за что они получают поощрение, что укрепляет их навыки. В случае с кошками все иначе: они воспринимают игру как личное развлечение, в котором "победителем" должна быть только кошка. Поэтому, даже если кошка с радостью схватит предмет, вернуть его владельцу она может далеко не всегда.

Ученые также отметили, что склонность кошек приносить предметы зависит от множества факторов. Среди них — пол и возраст животного, наличие других питомцев в доме, характер владельца и его отношение к своему питомцу. Некоторые породы кошек более склонны к аппортировке, однако в отличие от собак, они редко делают это по команде.

Фото: www. pexels. com/Pixabay (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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