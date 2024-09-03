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Удмуртские медики изобрели антивозрастной корм для кошек
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В Ижевске ученые изобрели добавку для кошачьего корма, которая тормозит старение животного

Удмуртские медики изобрели антивозрастной корм для кошек

Специалисты из Ижевской государственной медакадемии (ИГМА) изобрели добавку для кошачьего корма, которая способна затормозить процессы старения животного. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

По словам сотрудника лаборатории кафедры патологической физиологии и иммунологии ИГМА Владимира Протопопова, уже через три месяца ученые получили положительный результат. У кошек, употреблявших добавку, увеличилось число белков, связанных с увеличением продолжительности жизни и уменьшением признаков, молекулярных маркеров, которые связаны со старением. Благодаря употреблению корма с разработанной добавкой звери стали чувствовать себя заметно лучше.

Авторы исследования подчеркивают, что ни одно животное не пострадало в процессе испытаний. У кошек брали кровь на анализ, чтобы оценить белковые показатели, отвечающие за процессы увядания. Животные были взяты из городского приюта, а некоторых взяли с улицы.

Препарат уже запатентовали, добавил ученый.

Фото: flickr.com/ Sean McGrath (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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