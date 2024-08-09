Кошка высовывает кончик языка: что это — милая привычка или симптом опасного заболевания?

Высовывание языка у кошки может быть признаком болезни или дискомфорта

Интернет пестрит милыми фото и видео, на которых кошка высовывает кончик языка. Не спешите умиляться такому поведению питомца - высунутый язык может сигнализировать о серьёзных проблемах у животного. Разберёмся, когда стоит забеспокоиться и показать кошку ветеринару.

Безобидные причины

Кошка может высовывать язык по вполне безобидным причинам. Самые популярные среди них:

Переключение внимания. Обычно такое случается, когда кошка себя вылизывает. Если в этот момент её что-то испугало или отвлекло, мурлыка может прервать умывание и просто забыть спрятать язык.

Полное расслабление. Во время отдыха или сна мышцы кошки раслабляются, и язык может высунуться из приоткрытой пасти. Ничег острашного - люди тоже во сне часто открывают рот.

Посторонний предмет. Осмотрите высунутый язык кошки - возможно, к нему просто что-то прилипло, и это причиняет животному дискомфорт.

Особенности породы. Анатомия мордочки у плоскомордых или короткомордых пород кошек (британских, персидских, бирманских ии т. д.) такова, что им трудно удерживать язык во рту.

Опасные причины

Иногда высовывание языка кошки - повод встревожиться. К ним относятся:

Укачивание, стресс или беспокойство. Такое случается во время поездки в автомобиле или общественном транспорте. Если кошка высунула язык, то, возможно, её укачивает. Поездки часто являются стрессом для мурлык, поэтому владельцу лучше посоветоваться с ветеринаром, который подскажет способы снизить стресс у животного.

Тошнота. Если питомец часто облизывается, "щёлкает" языком или высовывает его, то это верный признак приближающейся рвоты. Определить причину тошноты поможет специалист.

Неврологические проблемы. Неврологические и нервно-мышечные нарушения у кошки могут вызвать аномальные движения языка. Обычно у животного с такими проблемами наблюдаются и другие нетипичные действия. Заметили, что пушистик ведёт себя странно - срочно везите его к врачу.

Респираторная инфекция или проблемы с дыханием. Если кошка кашляет, имеет в анамнезе сердечные или респираторные заболевания и с трудом дышит, то это повод срочно обратиться к ветеринару. Характерными сиптомами подобных проблем являются посинение дёсен или языка питомца.

Одышка в жару. Одышка для кошек - ненормальное явление. Если питомец сидит с высунутым языком и задыхается либо стал вялым в жаркий день, срочно переместите его в прохладное место и дайте воды. Если состояние кошки ухудшается, например, она теряет сознание, значит, питомец испытал тепловой удар и нуждается в помощи врача.

Пародонтоз. В этом случае вместе с высунутым языком наблюдаются обильное слюнотечение, потеря интереса к еде и плохой запах из пасти. Значит, кошка нуждается в чистке зубов и посещении кошачьего стоматолога.

Стоматит. Воспаление в ротовой полости кошки можно определить по красным, раздраженным дёснам, языку и другим тканями ротовой полости. Также характерными признаками стоматита являются высовывание языка, прикосновения лап к морде, снижение аппетита, слюнотечение, неприятный запах из пасти и неопрятная шерсть.

Часто в высовывании кончика языка у питомца нет ничего страшного. Если же это явления сопровождается тревожными признаками, лучше всего сразу обратиться к специалисту.

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