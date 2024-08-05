Стало известно, почему кошек лучше не приучать к унитазу

С человеческой точки зрения, приучить кошку ходить в унитаз — очень удобно и практично. Но это причиняет дискомфорт животному и иногда приводит к нарушениям здоровья, поэтому зоопсихологи не советуют этого делать.

Обдумайте некоторые моменты прежде чем приступить к обучению своего питомца. Конечно, спустя пару недель, он освоит унитаз и дома будет чище, но это станет источником постоянного стресса для пушистого друга.

— Справление нужды в унитаз разрывает инстинктивный механизм, который у кошек связан с зарыванием ямок с экскрементами для маскировки территории. Это может вызвать стресс у животного, что может привести к различным нарушениям, в том числе и соматическим.

— Испражняться стоя на ободке унитаза не очень удобно, что если кошка свалится в него, или на неё упадёт крышка? Это может напугать питомца.

— Если у вас несколько кошек, то у каждой должен быть свой лоток. С унитазом такое провернуть невозможно.

— Кроме того, кал — индикатор здоровья. Каждый хозяин может выявить симптомы расстройств и заболеваний, наблюдая экскременты питомца.

— Если вам придётся однажды отдать кота на передержку, то приученный к унитазу питомец оказавшись в кошачьем отеле, будет вынужден переучиваться.

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