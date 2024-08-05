Стало известно, почему кошек лучше не приучать к унитазу

С человеческой точки зрения, приучить кошку ходить в унитаз — очень удобно и практично. Но это причиняет дискомфорт животному и иногда приводит к нарушениям здоровья, поэтому зоопсихологи не советуют этого делать.
Обдумайте некоторые моменты прежде чем приступить к обучению своего питомца. Конечно, спустя пару недель, он освоит унитаз и дома будет чище, но это станет источником постоянного стресса для пушистого друга.
— Справление нужды в унитаз разрывает инстинктивный механизм, который у кошек связан с зарыванием ямок с экскрементами для маскировки территории. Это может вызвать стресс у животного, что может привести к различным нарушениям, в том числе и соматическим.
— Испражняться стоя на ободке унитаза не очень удобно, что если кошка свалится в него, или на неё упадёт крышка? Это может напугать питомца.
— Если у вас несколько кошек, то у каждой должен быть свой лоток. С унитазом такое провернуть невозможно.
— Кроме того, кал — индикатор здоровья. Каждый хозяин может выявить симптомы расстройств и заболеваний, наблюдая экскременты питомца.
— Если вам придётся однажды отдать кота на передержку, то приученный к унитазу питомец оказавшись в кошачьем отеле, будет вынужден переучиваться.
Фото: commons.wikimedia.org/Rosiesugrue(Attribution-Share Alike 4.0)
На Украине известно о 800 тысячах граждан, ушедших в "подполье" после мобилизации
Продолжающаяся мобилизация на Украине приводит к серьезным проблемам для местных компаний, которые теряют значительную часть своих сотрудников. По информации главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, около 800 тысяч мужчин вынуждены были уйти в тень, чтобы избежать призыва. Они меняют место жительства и ищут работу с оплатой наличными, чтобы не попасть в поле зрения военкоматов.
Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час
В Бангладеш в результате массовых протестов, вспыхнувших 4 августа, погибли по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. В связи с обострением ситуации Министерство внутренних дел страны объявило о введении бессрочного комендантского часа на всей территории Бангладеш, начиная с 18:00 по местному времени.
Павел Деревянко рассказал, что его девушка очень ревнивая
48-летний российский актёр Павел Деревянко познакомился с дизайнером одежды Зоей Фуць в 2021 году. Несмотря на то, что пара три года в отношениях, они пока не спешат официально оформлять отношения, возможно из-за ревности подруги актёра.
Уэсли Снайпс спустя 19 лет вернулся во вселенную Marvel
62-летний американский актёр Уэсли Снайпс, звезда франшизы "Блэйд" (1998-2004), после долгого перерыва вернулся к роли супергероя в фильме "Дэдпул и Росомаха". По данным Variety, после выхода киноленты актёр побил сразу два рекорда Книги Гиннесса.