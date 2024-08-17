Эти три привычки людей раздражают кошек до предела — узнайте, что вы делаете неправильно

Три поступка людей, которые не нравятся кошкам

Хотите узнать, какие привычки людей вызывают недовольство у кошек? Эти пушистые создания могут быть капризными, и некоторые наши действия могут их раздражать.

1. Игнорирование их пространства

Кошки ценят свое личное пространство. Если вы слишком навязчивы и пытаетесь обнять или прижать их, они могут почувствовать себя некомфортно.

2. Громкие звуки

Кошки имеют чувствительный слух. Громкие звуки, такие как крики или музыка на высокой громкости, могут вызывать у них стресс и дискомфорт.

3. Неправильное обращение с игрушками

Если вы слишком активно играете с кошкой или используете неподходящие игрушки, это может вызвать у нее раздражение. Кошки предпочитают охоту на игрушки в своем темпе.

Фото: flickr.com/Hannibal Poenaru(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)