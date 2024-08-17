Эти три привычки людей раздражают кошек до предела — узнайте, что вы делаете неправильно

Хотите узнать, какие привычки людей вызывают недовольство у кошек? Эти пушистые создания могут быть капризными, и некоторые наши действия могут их раздражать.
1. Игнорирование их пространства
Кошки ценят свое личное пространство. Если вы слишком навязчивы и пытаетесь обнять или прижать их, они могут почувствовать себя некомфортно.
2. Громкие звуки
Кошки имеют чувствительный слух. Громкие звуки, такие как крики или музыка на высокой громкости, могут вызывать у них стресс и дискомфорт.
3. Неправильное обращение с игрушками
Если вы слишком активно играете с кошкой или используете неподходящие игрушки, это может вызвать у нее раздражение. Кошки предпочитают охоту на игрушки в своем темпе.
Фото: flickr.com/Hannibal Poenaru(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Армия Израиля отчиталась об уничтожении 40 целей
Израильские военно-воздушные силы ликвидировали около 40 объектов палестинских группировок в секторе Газа, включая военные сооружения и склады с оружием, сообщила в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Из-за удара Израиля по дому в Ливане погибло десять человек
Число жертв в результате израильского воздушного удара по жилому дому в Эн-Набатии на юге Ливана возросло до десяти, также пострадали пять человек, сообщает ливанское агентство NNA.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.