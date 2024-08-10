Это обязательно должно быть в рационе вашей кошки! Секреты правильного питания

Кошки — это хищники, и их рацион должен основываться на высококачественном белке. Вот основные компоненты, которые должны быть в питании вашей кошки.
Мясо. Основной источник белка. Выбирайте корма с высоким содержанием мяса (курица,говядина, рыба).
Жиры необходимы для энергии и поддержания здоровья кожи и шерсти. Обратите внимание на наличие омега-3 и омега-6 жирных кислот.
Углеводы. Хотя кошки не нуждаются в углеводах, небольшие их количества могут быть полезны. Избегайте кормов с высоким содержанием зерновых.
Витамины и минералы крайне важны для общего здоровья. Убедитесь, что корм содержит необходимые добавки.
Вода. Всегда обеспечивайте доступ к свежей воде. Кошки часто недополучают жидкости, что может привести к проблемам с почками.
Фото: commons.wikimedia.org/Tsaag Valren(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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