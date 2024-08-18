Ваша кошка страдает от жары? Вот что нужно сделать немедленно

Летние месяцы могут быть настоящим испытанием для наших пушистиков. Как помочь вашей кошке пережить жару и избежать перегрева? Читайте дальше, чтобы узнать простые и эффективные советы!

1. Создайте прохладное укрытие

Убедитесь, что у вашей кошки есть доступ к прохладным и тенистым местам в доме. Это может быть просто уголок с подушками или специальная лежанка.

2. Обеспечьте свежую воду

Важно, чтобы у кошки всегда был доступ к свежей воде. Регулярно меняйте воду и добавляйте ледяные кубики, чтобы она оставалась прохладной.

3. Избегайте прогулок

Если ваша кошка любит гулять на улице, старайтесь выгуливать её в ранние утренние или вечерние часы, когда температура ниже.

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